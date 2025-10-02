Projektledare - Modern Styrteknik
Jobwise AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobwise AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Botkyrka
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Vi söker projektledare!
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du installatör / styrinstallatör eller tekniker som programmerar fastighetsautomation eller är du kanske redan Projektledare? Vilket som, kan du vara vår nästa Projektledare!
Är du nyfiken på ny teknik och vill komma till ett företag där du får arbeta med hela projekt från början till slut? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Modern Styrteknik är en fullserviceleverantör med fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet. Vi implementerar framtidens lösningar inom fastighetsautomation samt service & underhåll av befintliga anläggningar.
Vi samarbetar tätt med våra systerbolag El & Ljusdesign och Configra.
Vi söker dig: som vill till en roll som Projektledare, och så fort du är redo för det får du driva hela projekt från start till mål vilket innebär:
Byggmöten
Materialinköp
Kalkylarbete
ÄTA hantering
Budgetansvar
Vara en länk till installatörerna
Om du är i början av din karriär som projektledare kommer du få chans att lära dig och bland att få gå projektledarutbildningar.
Det här är ett arbete med mycket variation i form av både längre och större projekt, men också kortare servicearbeten. Sedan 2010 har vi varit i framkant med att erbjuda innovativa och moderna styrsystem genom fabrikatsoberoende automationslösningar.
Hos oss blir du del av ett team där samarbete, respekt och stöd är grundläggande. Våra medarbetare delar en passion för teknik och innovation, vilket skapar en inspirerande arbetsmiljö. Vi har roligt på jobbet och firar våra framgångar tillsammans!
Vi förstår att vår framgång vilar på våra medarbetare, och därför sätter vi våra medarbetares välmående och utveckling i första rummet. På Modern Styrteknik får du inte bara en konkurrenskraftig lön, fantastiska kollegor och varierande arbetsuppgifter, utan också möjligheter till personlig och professionell utveckling. Vi uppmuntrar och stöder kontinuerligt lärande för att du ska kunna växa tillsammans med företaget.
Ditt arbete utgår från våra moderna och inspirerande kontorslokaler med bra strategisk placering i Hornsberg.
Personprofil
Vi tror att du idag arbetar med fastighetsautomation som styrinstallatör, tekniker eller projektledare och du vill driva projekt från start och ända fram till driftsättning. Du har en vana av att arbeta med många uppgifter parallellt, du trivs med att vara ute och du gillar kundkontakt - samtidigt som du har en struktur och ordningssinne med en administrativ förmåga.
Om du har erfarenhet av PLC programmering och CAD är det meriterande men inget krav.
Är du aktiv lagidrottare idag, eller har en bakgrund inom lagidrott har du en väldigt intressant profil då vi delar samma värderingar och tankar kring att bygga teamkänsla där man stöttar och hjälper varandra.
Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Ljungar: Fredrik.ljungar@jobwise.se
072-891 51 89
Om Jobwise
Vi tror att ledarskap är kärnan i att attrahera, behålla och noggrant vårda begåvade individer. Att avancera i våra rekryteringsprocesser ger dig möjlighet att ta ditt nästa karriärkliv i en utvecklande miljö där vi, som rekryteringsföretag, ger chefer och ledare insikter för en effektiv onboarding och värdefulla verktyg för arbetstagarens långsiktighet. Därav blir omsorgsfulla samarbeten med duktiga ledare nyckeln till din, vår partners och vår framgång.
Med denna filosofi och metodik, erbjuder vi de optimala förutsättningarna för din framgång och utveckling. Vi fokuserar inte enbart på rekrytering av kompetens, utan även på att skapa rätt villkor när våra kandidater tar nästa karriärsteg och hittar den nivå som ger nya anställda känslan av att hela tiden utvecklas. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
(org.nr 559027-1242), http://www.jobwise.se Jobbnummer
9537711