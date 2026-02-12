Projektledare - Liljeholmsbroarna
Vi söker en Projektledare till en offentlig aktör med ansvar för trafik- och stadsmiljö.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med placering i Stockholm. Omfattningen uppskattas till 50-100 procent av heltid, beroende på uppdragets fas.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att ansvara för projektledning av planering, detaljprojektering och genomförande av projekt Västra Liljeholmsbron. Uppdraget ska bedrivas strukturerat enligt SS-ISO 21500:2012 Vägledning för projektledning, PMI eller annat likvärdigt arbetssätt som godkänns av beställaren, samt i enlighet med trafikkontorets projekthandbok och stadens stöd för stora infrastrukturprojekt (SSIP). Rollen ställer mycket höga krav på noggrannhet, ledarskapsförmåga samt mycket god kommunikativ förmåga i tal, skrift och vid presentationer. Planering och precisering av uppdragets utförande och omfattning sker i samråd med beställaren enligt ABK 09 1:1. Vid uppdragets start ska startmöte hållas enligt ABK 09 3:6 om inte annat överenskommes. Uppföljande samråd om uppdragets utförande och omfattning ska genomföras minst var sjätte månad under uppdragets genomförande.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Projektledning av planering av projekt Västra Liljeholmsbron
Projektledning av detaljprojektering av projekt Västra Liljeholmsbron
Projektledning av genomförande av projekt Västra Liljeholmsbron
Säkerställa att projektledningsarbetet bedrivs enligt SS-ISO 21500:2012, PMI eller annat av beställaren godkänt arbetssätt
Säkerställa att arbetet följer trafikkontorets projekthandbok och stadens stöd för stora infrastrukturprojekt (SSIP)
Planera och precisera uppdragets utförande och omfattning i samråd enligt ABK 09 1:1
Genomföra startmöte enligt ABK 09 3:6 om inte annat överenskommes
Genomföra uppföljande samråd minst var sjätte månad under uppdragets utförande
Krav (OBS, obligatoriska)
1Utbildningsbakgrund
• Ingenjörsutbildning om lägst 3 år högskola inom samhällsbyggnad eller annan likvärdig utbildningsinriktning anpassad för uppdraget. Genomförd utbildning med examensbevis erfordras
• Fördjupad projektledarutbildning motsvarande PMI, IPMA, Diplomerad projektledare eller likvärdig utbildning. Certifiering eller genomförd godkänd teoretisk utbildning om minst 5 dgr utbildningstid erfordras
• Ledarskapsutbildning. Utbildning med omfattning om minst 3 dgr utbildningstid
2. Erfarenhet från större infrastrukturprojekt (projektvolym > 100 mnkr)
• Erfarenheter av ledarskapsroll/projektledarroll i byggherreorganisation
• Erfarenhet av uppdrag åt offentlig beställare
• Erfarenhet av intressenthantering
• Erfarenhet av kontraktshantering med leverantörer
• Erfarenhet av arbeten med projektplaner
• Erfarenhet från omfattningsstyrning
• Erfarenhet av tidsuppföljning och tidsstyrning
• Erfarenhet av kostnadsbedömning, kostnadsuppföljning, kostnadsstyrning och prognosering
• Erfarenhet från hantering av arbetsmiljöfrågor
• Erfarenheter från riskhantering
• Erfarenhet av samordning och kommunikation
• Erfarenheter från upphandlingsprocesser enligt LOU
• Erfarenhet av arbeten med AMA AF Konsult (10/23), AMA AF (12/21), AMA Anläggning (20/23) och MER Anläggning (20/23)
• Erfarenhet av infrastrukturprojekt i innerstadsmiljö*
• = Innerstadsmiljö kännetecknas av bebyggelse, trottoarer, övergångsställen, korsningar, hållplatser för kollektivtrafik, trafiksignaler, flerfiliga körbanor. Trafiken utgörs av en blandning av trafikslag (gångtrafik, cyklister, personbilar, bussar, lastbilar och spårtrafik), frekventa filbyten, små avstånd mellan fordonen, stundtals stillastående trafik (köer) och låga trafikhastigheter.
3. Referenser
• Ansvarig projektledarroll i ett större genomfört infrastrukturprojekt med ingående konstbyggnader**, utförandetid under lägst 2 år och med projektvolym > 250 mnkr med goda referensomdömen.
Med konstbyggnader avses typ av byggnad som överbryggar naturliga hinder i landskapet, såsom broar, tunnlar, trappor, stödmurar, bullerskydd, brygga, kaj, färjeläge etc.
4. Övriga krav
Flytande svenska i tal och skrift.
Kompetensnivå 5 - Över 12 års erfarenhet
Meriterande
• Byggarbetsmiljösamordning. Lägst grundkurs för BAS-P och BAS-U
• Entreprenadjuridik. Allmänna Bestämmelser AB 04, ABK09
• Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark, Stockholm stad. Godkänd utbildning och gällande bevis.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
