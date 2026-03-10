Projektledare - Ledningsprojekt
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som projektledare erbjuds du ett av Sveriges mest betydelsefulla jobb, där du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Hos oss på division Nät får du vara med och bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Vi söker Projektledare till sektionen Byggnation inom avdelningen Ledningsprojekt.
Som projektledare på sektionen Byggnation ingår du i vår programorganisation där du kommer att ansvara för projekt kopplat till stamnätsledningar. Du företräder Svenska kraftnät som beställare och ansvarar för projektens tid, kostnad och resultat. Som projektledare ansvarar du för att styra och leda projektgruppen och projektets leverantörer genom byggnationsfasen. Under byggfasen ansvarar du för att styra och leda projektgruppen samt följa upp kontrakterade entreprenörer. Rollens ansvarsområde inkluderar en hel del resor.
Rollen som projektledare på Svenska kraftnät passar dig som trivs med att självständigt driva dina ansvarsområden i stora komplexa infrastrukturprojekt. Du bör trivas i en roll där du förväntas ta beslut samt driva arbetet framåt tillsammans med övriga projektmedlemmar och konsulter. Rollen innebär ett arbetsmiljö- och elsäkerhetsansvar inom dina projekt.
Inom Svenska kraftnät har vi även ett gemensamt arbetssätt där alla är delaktiga i utvecklingen av verksamheten och där du som medarbetare uppmuntras att bidra till förbättring och utveckling av rutiner och processer.
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du är samarbetsorienterad och har lätt för att anpassa dig och hitta lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du arbetar bra tillsammans med ditt team för att gemensamt driva enhetens och Svenska kraftnäts intressen framåt. Du är bra på att sätta upp mål för dig själv och andra och du arbetar ambitiöst för att nå dessa mål tillsammans med ditt team. Ditt strukturerade arbetssätt och förmåga att arbeta enligt tydliga processer hjälper dig att organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du håller dig till deadlines och ser till att färdigställa det som påbörjats.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig med minst fyra års teknisk utbildning.
Övriga krav för tjänsten:
• Minst tre års arbetserfarenhet från projekt inom infrastruktur eller anläggning.
• Minst två års erfarenhet av arbete med luftledningar i beställarorganisation.
• Erfarenhet av stations- och avvecklingsprojekt.
• B-körkort.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Genomgått projektledarutbildning IPMA eller liknande.
Vi ser det som meriterande om du har specifik branscherfarenhet av riskhantering, ekonomiuppföljning och framtagande av förfrågningsunderlag för detaljprojektering. Det är fördelaktigt om du har erfarenhet av att ha arbetat inom eller gentemot offentlig sektor. Har du erfarenhet från stora/komplexa projekt så är det också ett plus.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundsvall.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50% #LI-hybrid.
• Resor förekommer i tjänsten.
• Sista ansökningsdag är 2026-03-23. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsterna är tillsvidareanställningar.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Molin på 010-489 27 24 eller ansvarig rekryterare Carl Isaksson på 072-459 85 28. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
