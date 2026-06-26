Projektledare - Investeringar & Industriella Projekt
AxÖ Consulting AB / Civilingenjörsjobb / Hofors Visa alla civilingenjörsjobb i Hofors
2026-06-26
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"Det här är en roll för dig som vill se resultatet av ditt arbete på riktigt. Du leder investeringar som stärker vår produktion, förbättrar säkerheten och bidrar till Ovakos fortsatta utveckling. Hos oss får du ta ansvar från idé till färdig lösning." – Tomas Andersson, Projektchef BU Hofors/Hällefors
Var med och forma framtidens stålproduktion
På Ovako kombinerar vi över 300 års industriell erfarenhet med modern teknik och ett starkt fokus på hållbarhet. Genom kontinuerliga investeringar i våra anläggningar utvecklar vi produktion, säkerhet och effektivitet samtidigt som vi driver omställningen mot en mer hållbar stålindustri.
Nu söker vi en erfaren Projektledare till Hofors som vill ta en nyckelroll i att genomföra några av våra viktigaste investeringar och utvecklingsprojekt.
Här får du arbeta nära verksamheten och se hur idéer omsätts till konkreta förbättringar i produktionen – varje dag.
"Projekten är komplexa. Uppdraget är tydligt. Resultatet blir bestående. Det du är med och bygger kommer att vara en viktig del av vår verksamhet under många år framöver."avslutarTomas.
Om rollen
Som Projektledare hos Ovako leder du investerings- och utvecklingsprojekt från förstudie till driftsättning och överlämning till verksamheten.
Du ansvarar för projektens ekonomi, tidplan och genomförande och samordnar interna resurser, entreprenörer och leverantörer genom hela projektets livscykel. Projekten genomförs i en tekniskt avancerad industrimiljö, ofta parallellt med pågående produktion, vilket ställer höga krav på planering, riskhantering och säkerhet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
Leda investerings- och utvecklingsprojekt inom produktion och anläggning
Ansvara för budget, kalkyler, prognoser och uppföljning
Samordna interna resurser, entreprenörer och leverantörer
Säkerställa ett tryggt och effektivt genomförande genom riskanalyser och projektstyrning
Koordinera tekniska installationer inom mekanik, el och automation
Medverka vid tester, driftsättning och överlämning till organisationen
Säkerställa att projekt genomförs med minimal påverkan på produktionen och i enlighet med gällande säkerhetskravPubliceringsdatum2026-06-26Profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av projektledning inom tung industri och som trivs i en miljö där teknik, människor och affärsmässighet möts.
Du har en relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet och är van att driva investeringsprojekt inom industriell verksamhet. Du känner dig trygg i dialogen med produktion, underhåll, leverantörer och entreprenörer och har förmågan att skapa struktur, hantera risker och säkerställa framdrift i projekt som genomförs parallellt med pågående produktion.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Investeringar och CAPEX-projekt inom industriell verksamhet Stål-, metall-, gruv- eller processindustri
Upphandling, entreprenad- och leverantörsstyrning
Mekanik, el och automation i industriella miljöer
Ombyggnationer och utveckling av befintliga produktionsanläggningar
Riskhantering och säkerhetsarbete i produktionsnära miljöer
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vem är du?
Du är en trygg och strukturerad projektledare som skapar engagemang och framdrift även när förutsättningarna förändras. Med ett starkt säkerhetstänk, god teknisk förståelse och ett naturligt ledarskap får du människor att arbeta mot gemensamma mål.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Strukturerad och resultatorienterad
Tydlig och kommunikativ
Lösningsorienterad och handlingskraftig
En skicklig samordnare som trivs i komplexa projektmiljöer
Trygg i att fatta beslut och ta ansvar
Säkerhetsmedveten och affärsmässig
Varför Ovako?
Hos Ovako får du möjlighet att arbeta i hjärtat av svensk industri och driva projekt som har direkt påverkan på produktion, säkerhet och verksamhetens framtida utveckling.
Du blir en del av en organisation där innovation, hållbarhet och långsiktighet genomsyrar verksamheten. Här får du stort eget ansvar, engagerade kollegor och möjlighet att påverka på riktigt.
Ansökan och information
I denna rekrytering har Ovako valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta:
Fiddelie Nyvallfiddelie.nyvall@axoconsulting.se
| 070 844 61 12
Linda Axänglinda.axang@axoconsulting.se
| 079-340 54 42
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Observera att annonsen är publicerad under sommar- och semestertider, vilket kan innebära något längre svarstider än vanligt. Vi tackar för ditt tålamod.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras för slutkandidater som en del av rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Ovako
Ovako är en ledande producent av rent, högkvalitativt specialstål för kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Vårt stål tillverkas av 97 % återvunnet material och möjliggör starka och lätta lösningar med ett världsledande lågt koldioxidavtryck.
Med cirka 2 500 medarbetare och en omsättning på 900 miljoner euro är Ovako verksamt i över 30 länder. Bolaget är ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av Nippon Steel Corporation, en av världens största stålproducenter.
Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Olof Hjorts väg 2 (visa karta
)
813 35 HOFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
En nyckelroll där teknik, säkerhet och utveckling möts Kontakt
Rekryteringsansvarig
Fiddelie Nyvall fiddelie.nyvall@axoconsulting.se Jobbnummer
9980323