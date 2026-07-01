Projektledare - Energi & Life Science
Knightec Group Compliance and Management AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm
2026-07-01
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Därför är detta jobb för dig Du har erfarenhet av att leda investeringsprojekt inom både Energi och Life Science, och tycker om utmaningen i att röra dig mellan olika branscher. Att få använda din kompetens inom olika regelverk är det som gör jobbet spännande – och hos oss får du precis den möjligheten.
Du brinner för att leda och driva projekt mot uppsatta mål. Att skapa strukturer och ta ägarskap över frågeställningar. Du är trygg i din roll som projektledare och vill fortsätta utvecklas genom givande och intressanta uppdrag som konsult.
På Knightec Group är vi specialister på att driva projekt inom en rad olika industrier. Vi har djup kompetens inom projektledning och även en egen välkänd metodik, XLPM (Excellence in Project Management). Du kommer vara en del av våra interna nätverk inom projektledning vilket ger dig tillgång till bland annat utbildningar, workshops, kunskapsdelning och möjligheten att jobba tillsammans med några av de skickligaste projektledarna i branschen. Detta ger dig goda förutsättningar att utvecklas vidare i din roll som projektledare. Din vilja och ambition visar vägen, vi förser dig med verktygen och förutsättningarna som behövs för att du ska nå dina mål.
Du blir en del av vårt affärsområde Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Arbetsuppgifter Du kommer driva varierande projekt från start till mål vilket gör att du direkt kommer att kunna påverka utformning och utfall av projekten. Projekten driver du tillsammans med våra kunder, antingen på plats i deras verksamheter eller i våra egna leveranser. Projekten kommer variera i komplexitet och omfattning, detta gör att du kommer behöva använda hela din kompetens, både teknisk och relationell, för att säkerställa att projektet slutförs i enlighet med tidplan och budget. Rollen kommer bland annat att innebära:
Leda investeringsprojekt, installationsprojekt, projekt rörande ombyggnation eller liknande.
Ansvara för projektets budget, tidplan och kvalitet
Leda arbetet i projektet och ansvara för projektets resultat inför en styrgrupp
Hantera projektets intressenter och risker
Motivera och engagera dina projektmedlemmar
Kvalifikationer Vi söker dig som har ett intresse för teknik och komplexa projekt. Du är självgående, gillar att lösa problem och trivs med att leda och engagera andra. Du har även
Erfarenhet från att ha arbetet som projektledare eller delprojektledare för investeringsprojekt där din roll innefattat budgetansvar och rapportering till styrgrupp
Ingenjörsutbildning eller motsvarande inom relevant område (t.ex. kemiteknik, maskinteknik, elektroteknik, medicinteknik, energisystem)
Erfarenhet av projektledningsverktyg
Erfarenhet från att ha arbetat i reglerad miljö (exempelvis GMP)
Vana och mycket god förmåga att kommunicera och hantera olika intressenter
Flytande kunskaper i svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, något av våra kontor i Stockholm, Hagaesplanaden 49 (Forskaren) eller Rättarvägen 3 (Solna). Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-08-16. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960716-2080499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Compliance and Management AB
(org.nr 556555-8193), https://career.knightecgroup.com
Hagaesplanaden 49 (visa karta
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113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9987492