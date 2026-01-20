Projektkvalitetsingenjör
2026-01-20
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en projektkvalitetsingenjör som vill ta en nyckelroll i att säkerställa hög kvalitet i komplexa integrationsprojekt.
I rollen arbetar du nära både kunder och projektteam genom hela projektets livscykel, från tidig planering till slutleverans. Arbetet kombinerar strategiskt kvalitetsarbete med praktiska inspektioner, både i produktionsmiljö och ute på plats hos kund, exempelvis i fordon eller marina miljöer.
Du ansvarar för att tolka och säkerställa kundens kvalitetskrav, ta fram och följa upp kvalitetsplaner enligt gällande standarder samt bidra med kvalitetsexpertis i design- och projektgenomgångar. Rollen innebär även att upprätta och förvalta kvalitetsdokumentation, genomföra kontroller under produktion och installation samt leda slut- och leveranskontroller tillsammans med kund.
Utöver det driver du förbättringsinitiativ, hanterar avvikelser och förebyggande åtgärder, och samarbetar tätt med andra kvalitetsfunktioner för att utveckla arbetssätt och processer. Rollen passar dig som trivs med ansvar, har helhetsperspektiv och samtidigt uppskattar ett hands-on arbetssätt i varierande miljöer.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Du har erfarenhet av kvalitetsarbete i tekniska projekt, gärna inom installation, integration eller industri.
Du har god förståelse för kvalitetsstandarder och processer, exempelvis ISO 9001 och ISO 14001.
Du har förmåga att analysera kundkrav och omsätta dem till praktiska lösningar och kontroller.
Du har grundläggande kunskap om konstruktion, materialval och praktisk montering.
Du trivs med att arbeta i varierande miljöer, från produktionshallar till fordon eller båtar ute hos kund.
Du har förmåga att kontrollera kabeldragningar, böjradier och komponentinstallationer samt hantera enklare mätutrustning.
Du har god kommunikativ förmåga och trygghet i att ta diskussioner med kunder kring tekniska frågor.
Du innehar körkort och beredskap att resa vid behov.
Du har mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska
Meriterande:
Erfarenhet av elektriska installationer och hantering av signal-/datakablar.
Kunskap om funktionstester och felsökning.
Erfarenhet av förbättringsarbete och kvalitetsprocesser (ISO, Lean, Six Sigma).
Du har en stark känsla för kvalitet och trivs med att arbeta strukturerat i komplexa projektmiljöer, men som också har praktisk förståelse för konstruktion och installation. Du är lika bekväm med att analysera krav och utveckla kvalitetsplaner som att kliva in i tekniska miljöer för att kontrollera att allt fungerar som det ska.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
