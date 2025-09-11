Projektkoordinator
Du som har erfarenhet från tillverkningsindustrin och trivs med struktur, ansvar och problemlösning har nu möjlighet att ta nästa kliv i karriären. Nu söker vi en Projektkoordinator med fokus på specialorderhantering till en av våra kunder i Laxå.
I den här rollen tar du ett helhetsgrepp om projekt - från planering och koordinering till färdig leverans. Din insats är avgörande för att säkerställa att varje specialorder genomförs effektivt, kvalitetssäkert och enligt plan.
Om rollen
Som Projektkoordinator kommer du att:
Driva specialorderprojekt från start till mål - planering, koordinering och uppföljning
Koordinera produktion och materialförsörjning samt kvalitetssäkra varje steg
Säkerställa att leveranser sker enligt uppsatta tidsplaner och kvalitetskrav
Vara spindeln i nätet och kommunicera med både kunder, leverantörer, produktion och transportörer
Arbeta nära teamet för att definiera projektmål och lösa utmaningar längs vägen
Föra löpande projektuppföljning och rapportering
Vem du är
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från tillverkningsindustrin och förståelse för specialorderprocesser
Erfarenhet från liknande roll som t.ex. projektkoordinator, projektledare, beredare eller produktionsplanerare
God analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Förmåga att arbeta strukturerat och ta ansvar från början till slut
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av affärssystemet M3 samt kunskaper inom logistik, transport och exportdokumentation
Du trivs i samarbete men är också självgående och vågar ta initiativ. Du är nyfiken, prestigelös och vill utvecklas tillsammans med ett team som gillar att lyckas ihop.
Att vara konsult hos Consensus
Som konsult hos Consensus får du möjlighet att arbeta med några av de mest spännande och varierande uppdragen inom olika branscher. Du kommer att vara en nyckelspelare för våra kunder och bidra till deras framgång genom din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du inte bara utveckla dina egna färdigheter utan också göra skillnad i både små och stora projekt och organisationer. Genom nära samarbete med vår försäljningsorganisation säkerställer vi att du alltid har relevanta och meningsfulla uppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda på: https://www.consensus.nu/konsult/ Publiceringsdatum2025-09-11Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elisabeth Mattsson på Elisabeth.mattsson@consensus.nu
eller 072-600 64 49
Vi ser fram emot din ansökan via www.consensus.nu.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Välkommen att ta nästa steg i din karriär! Ersättning
