Projektkommunikatör till kommun
Adecco Sweden Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Vi söker nu en Presskommunikatör till en kommunal verksamhet. I rollen arbetar du tillsammans med pressansvarig med kundens mediefrågor. Uppdraget omfattar både proaktiv och reaktiv mediehantering samt service till journalister. Du agerar talesperson för kunden och stöttar chefer och medarbetare i mediekontakter. Du genomför analyser och tar fram åtgärdsförslag kopplade till aktuella projekt och aktiviteter samt ansvarar för löpande medierapportering till organisationen.
Du har förmåga att förklara komplexa frågor på ett tydligt och begripligt sätt för olika målgrupper. Du är även skicklig på att skriva klarspråk i exempelvis pressmeddelanden och intranättexter. Du har god förståelse för kommunens uppdrag, mediernas arbetssätt och kan identifiera frågor som kan få medialt intresse samt bedöma hur dessa bör hanteras. Du har också god förmåga att kommunicera budskap både internt och externt.
Du behöver vara beredd att vid behov vara tillgänglig och arbeta utanför ordinarie kontorstid. Rollen innebär nära samarbete med kommunikationsavdelningen och andra verksamheter hos kunden. Utöver arbetet inom presstjänsten kan även andra kommunikationsuppdrag förekomma.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som presskommunikatör är ett konsultuppdrag på heltid med start 3/8-2026 och beräknas pågå till och med 31/12-2026. Arbetet ska utförs på plats i kundens lokaler på Kungsholmen.
Arbetstiderna är måndag–torsdag 07.45–16.30 (45 minuter lunch) samt fredagar 07.45–16.00.
Krav för tjänsten:
• Eftergymnasial utbildning inom kommunikation eller motsvarande.
• Minst tre års erfarenhet av strategiskt och operativt mediearbete i rollen som kommunikatör/pressansvarig/presschef/pressekreterare.
• Stor vana att vara talesperson gentemot media.
• Stor vana att skriva pressmeddelanden.
• Erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete.
• Vana att stötta talespersoner inför medieintervjuer.
• Mycket goda kunskaper i svenska– både i tal och skrift
• Arbetat i offentlig verksamhet.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten
• Arbetat med kriskommunikation.
• Arbetat med pressfrågor i en kommun.
• Arbetat med extern kommunikation i verksamhet med inriktning mot infrastruktur, stadsutveckling eller trafikfrågor.
Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-07-24
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Adam Sjöborg via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: adam.sjoborg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
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Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Adam Sjöborg Adam.Sjoborg@adecco.se Jobbnummer
10005745