Projektingenjör Till Ylab
2026-05-29
Därför är du viktig
Som projektingenjör hos YLAB har du en central roll i våra projekt – från tidiga skeden till färdig byggnad. Du är med och driver projekten framåt, skapar struktur i processerna och bidrar till att rätt beslut tas längs vägen.
Det här är YLAB
YLAB är ett familjeföretag med rötter från 1977 och med lång erfarenhet och gedigen kunskap inbyggd i verksamheten. Genom åren har bolaget utvecklats kontinuerligt och har idag både kapacitet och resurser att genomföra många olika typer av byggprojekt.
Vi kombinerar stabilitet och erfarenhet med utvecklingsvilja och framtidstro. Hos oss finns ett starkt engagemang för både affären och människorna bakom den.
Vår kultur
Hos YLAB präglas kulturen av samarbete, ansvar och tillit. Vi värnar om ett arbetsklimat där man hjälper varandra, delar kunskap och där det är lika självklart att ta ansvar som att be om stöd.
Vi tror på en vardag där arbetet känns meningsfullt, där struktur och professionalism går hand i hand med gemenskap, prestigelöshet och arbetsglädje.
Oavsett om du är i början av din karriär eller har flera års erfarenhet med dig, är du en viktig del av helheten. Här finns utrymme att både utvecklas och bidra – och vi tror på styrkan i att blanda olika erfarenheter.
Fokus i din roll
Som projektingenjör följer du projektet från idé till färdig byggnad och arbetar nära övriga i projektgruppen. Du är med och skapar struktur, driver frågor framåt och säkerställer att detaljer och helhet hänger ihop.
Du kommer bland annat att arbeta med:
inköp och val av material
samordning av tidplaner tillsammans med projektgruppen
dokumentation, avtalsskrivning och uppföljning
kontakt med beställare, leverantörer och andra aktörer
stöd i projektets planering och genomförande
A-projektering
kalkylarbete
Rollen innebär många kontaktytor, variation i vardagen och möjligheten att följa hela resan från start till mål.
Om vi får önska
Vi tror att du har en relevant ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet inom bygg. Men viktigast är hur du är som person och hur du tar dig an rollen.
För att trivas hos oss tror vi att du är:
strukturerad och noggrann
engagerad och ansvarstagande
relationsbyggande och kommunikativ
prestigelös och trygg i att både bidra och be om hjälp
Du kan vara i början av din karriär eller ha flera års erfarenhet – vi värdesätter rätt inställning och vilja att utvecklas. Samtidigt ser vi att du har en grundkompetens inom byggprocessen och förstår vikten av kvalitet, struktur och uppföljning. Erfarenhet av exempelvis BIM, Revit eller liknande verktyg är meriterande.
Är det rätt plats för dig?
Trivs du i en roll där struktur, ansvar och mänsklig kontakt går hand i hand? Där du får arbeta nära både kollegor och chefer och där ditt arbete verkligen uppskattas?
Hos YLAB blir du en del av ett sammanhang där människor bryr sig om varandra, där ansvar kombineras med tillit – och där vi tror på att både arbetet och arbetsdagen ska kännas meningsfull.
Bra att veta
Placering: Jönköping
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Ansökan: Löpande urval
Frågor? Kontakta Filicia Arvidsson Björkman, HR-ansvarig YLAB, på filicia.arvidsson.bjorkman@ylab.nu
eller 0760-00 69 51, eller Anders Rundberg, produktionscoach YLAB, på anders.rundberg@ylab.nu
eller 0733-95 49 47. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
