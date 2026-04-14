Projektingenjör
2026-04-14
Om tjänstenVi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en nyexaminerad ingenjör med intresse för projektledning. Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill ta första steget i karriären och utvecklas i en roll där teknik, struktur och samarbete möts.
Du får arbeta nära erfarna kollegor och successivt ta mer ansvar i projekt, samtidigt som du får en god introduktion till både verksamheten och rollen.
ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan variera, men innefattar till exempel:
Stötta projektledare i planering och uppföljning av projekt
Koordinera aktiviteter och hålla ihop projektflöden
Delta i möten och dokumentera framdrift
Följa upp tidplaner, resurser och leveranser
Bidra till struktur och utveckling av arbetssätt
KvalifikationerVi söker dig som:
Har en ingenjörsexamen (eller är i slutet av dina studier)
Har ett intresse för projektledning och struktur
Är analytisk, driven och lösningsorienterad
Har god kommunikativ förmåga
Trivs med att samarbeta och ta ansvar
Tidigare erfarenhet är inget krav - vi värdesätter din inställning och vilja att utvecklas.
Meriterande
Erfarenhet av projektarbete genom studier, praktik eller extrajobb
Kunskap inom projektmetodik
Goda kunskaper i svenska och engelska
Om anställningen
Heltid
Start enligt överenskommelse
Placering enligt kundens behov (kan variera)
Låter det som rätt start på din karriär? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
