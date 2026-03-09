Projektingenjör
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Med placering i södra Stockholm söker vi nu en projektingenjör till vår Drift- och Underhållsverksamhet. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som Projektingenjör
Som projektingenjör blir du ett viktigt stöd för våra platschef och arbetsledare genom strategisk och produktionsnära support i våra driftuppdrag. Din huvuduppgift är att säkerställa att projektdokumentation, underlag och rapportering uppfyller Trafikverkets krav. Du arbetar nära produktionen med att samla in, kvalitetssäkra och följa upp data - framför allt kopplat till vinterväghållning, GPS-underlag och GPD-analys.
Du deltar i kundmöten, tar löpande fram driftrapporter och bidrar till att skapa struktur och ordning i projekten. Arbetet är varierat och kan innebära allt från KMA- och kalkylarbete till planering och hantering av avtalsrelaterade frågor. Rollen är rörlig och innebär återkommande besök på våra etableringar i södra Stockholm, men placeringsort är Tumba eller Hemmesta.
Tjänsten är heltid och arbetstiden är förlagd vardagar 7-16. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.
Vem är du?
Du har en relevant högskoleutbildning, gärna som ingenjör, och med fördel bakgrund från bygg- och anläggningsbranschen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i projekt kopplat till Trafikverket som kund. Du trivs i en verksamhet där dokumentation och struktur är centrala delar och du har god systemvana - gärna från Trafikverkets Projektportal och GPD-analys.
Som person är du noggrann, prestigelös och trygg. Du samarbetar gärna nära produktionen, är kommunikativ och kan driva dina uppgifter självständigt. Du är flexibel, hjälper till där det behövs och har lätt för att skapa goda relationer. Erfarenhet från drift och vinterunderhåll är meriterande.
Tjänsten kräver B-körkort, och det är en fördel om du har tillgång till egen bil då resor inom området är vanligt förekommande.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Har du ytterligare frågor om tjänsten kontakta entreprenadchef Anton Vilander på anton.vilander@svevia.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Talent Acquisition Partner Alexandra Zätterlöf Bohlin på alexandra.zatterlof.bohlin@svevia.se
. Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 30 mars.
Svevia arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
