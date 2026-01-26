Projektforskare rättsutredning
2026-01-26
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Här studerar runt 14 000 studenter på cirka 80 program och över 300 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också lärarutbildning med interkulturell profil och polisutbildning. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.Södertörns högskola har sedan 2015 bedrivit polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten, och har idag cirka 800 studenter som läser polisprogrammet. Institutionen för polisvetenskaper (IPV) har idag ca 120 medarbetare, varav merparten är lärare med polisiär kompetens som är utlånade från Polismyndigheten.
Hösten 2024 startade ett samverkansprojekt vid institutionen, Sverige mot organiserad brottslighet (SMOB), sh.se/smob. SMOB ett excellensinitiativ som syftar till att stärka Sveriges förmåga att bekämpa den organiserade brottsligheten, med särskilt fokus på den kriminella ekonomin. Genom att förbättra kapaciteten hos yrkesverksamma och stärka samverkan mellan olika samhällsaktörer genom forskning, utbildning och innovation, bidrar SMOB till samhällets samlade förmåga att försvåra och förhindra kriminella verksamheter som hotar landets säkerhet och välfärd. Projektet drivs av Institutionen för polisvetenskaper vid Södertörns högskola tillsammans med åtta myndigheter och fyra näringslivs- och arbetstagarorganisationer. Vi söker nu projektforskare till SMOB.
Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på ca 12 månader med en omfattning på 80-100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Amir Rostami, projektledare, amir.rostami@sh.se
Anna Poznic, HR-generalist, anna.poznic@sh.se
