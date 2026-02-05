Projekteringsledare Norrbotniabanan
2026-02-05
Projekteringsledare - Norrbotniabanan (Skellefteå Södra)
Om uppdraget
Norrbotniabanan är en ny cirka 27 mil lång järnväg mellan Umeå och Luleå och ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Programmet omfattar flera parallella projekt i planerings-, projekterings- och produktionsskede.
Vi söker nu en erfaren Projekteringsledare för konsultuppdrag inom Trafikverkets projektorganisation, med huvudsaklig placering inom delprojekt Skellefteå Södra - Bygghandling.
Sträckan omfattar cirka 46 km mellan Ytterbyn och södra Tuvan, inklusive regionaltågsstation i Bureå, och innefattar mark-, anläggnings- och byggnadsverk kopplade till väg- och järnvägsanläggningar.
Uppdraget utförs som resursförstärkning i beställarorganisationen i nära samarbete med projektledare och övriga funktioner.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som projekteringsledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp projekteringsprocessen med fokus på innehåll, tid, ekonomi och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och styra projekteringsuppdrag samt följa upp projekteringskontrakt
Säkerställa framdrift i detaljprojektering och bygghandlingsskede
Rapportera till projektledare
Samordna projektering med angränsande projekt och externa parter
Planera och koordinera specialistresurser
Administrera granskning av handlingar och kvalitetssäkring
Hantera underrättelser och dialog med leverantörer
Delta i samråd med kommuner, sakägare och externa intressenter
Säkerställa tillstånd och godkännanden
Bidra i framtagning av förfrågningsunderlag
Stödja projekt- och byggledning under entreprenadskede
Ansvara för riskhantering inom projekteringsuppdraget
Säkerställa arbetsmiljökrav tillsammans med BAS-P och arbetsmiljöspecialister
Hantera fakturagranskning och kontrollattester
Representera beställaren i tekniska och kontraktuella frågor
Kvalifikationskrav
För att vara aktuell för uppdraget ska du uppfylla följande krav:
Minst 4 års erfarenhet som projekteringsledare, uppdragsledare, delprojektledare eller projektledare inom detaljprojektering av väg- eller järnvägsprojekt
Dokumenterad utbildning i entreprenadjuridik (AB och ABK)
Dokumenterad utbildning BAS-P/BAS-U
Dokumenterad utbildning i byggherrens arbetsmiljöansvar
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Giltigt B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från Trafikverksprojekt
Erfarenhet av stora infrastrukturprojekt
Erfarenhet av bygghandlingsskede
Erfarenhet av samverkan med kommuner och externa intressenter
Omfattning och placering
Konsultuppdrag
Placering: Luleå, Skellefteå eller Umeå
Start enligt överenskommelse
Möjlighet till fortsatt arbete under entreprenadskedeSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
