2026-01-23
Välkommen till Frank!
Här växer både du och vi - tillsammans
Vill du utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara med och påverka framtidens samhällsbyggande? Då har du kommit rätt. Vi erbjuder en inkluderande och dynamisk arbetsmiljö där vi arbetar med intressanta projekt, professionella kunder och fantastiska kollegor.
Vi har en välfylld projektportfölj och söker därför engagerade projekteringsledare som vill bidra till att göra våra kunder framgångsrika utöver att utveckla Frank tillsammans med oss. Hos oss finns även roller som projektledare, byggledare, miljösamordnare, installationsledare och installationssamordnare. Vårt koncernspråk är svenska och vi är verksamma i Stockholmsområdet. För denna roll söker vi inte underkonsulter.
Vi tror att du har varit i branschen en tid och hunnit skaffa dig god kompetens inom projekteringsledning av större bostadsprojekt eller komplexa kommersiella byggprojekt. Relevant utbildning är ett krav, erfarenhet av projekt- och projekteringsledning samt arbete på konsult- eller beställarsidan är starkt meriterande.
Hos oss får du:
Möjlighet att forma ditt arbete och påverka din egen och företagets utveckling
Kontinuerlig kompetensutveckling och stöd för att möta nya utmaningar
Projekt som verkligen gör skillnad - för våra kunder, för samhället och för klimatet
Ett team som värdesätter engagemang, driv, nyfikenhet och en stark laganda
Jobba i varierande projekt, från lokalanpassningar till större nyproduktioner
Arbeta med professionella beställare i både offentlig och privat sektor
Ett attraktivt förmånspaket med bl a vinstdelning och bra pensionsavsättningar
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
