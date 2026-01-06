Projekteringsledare
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en strukturerad och trygg ledare med god samarbetsförmåga, stark kommunikativ förmåga och vana att arbeta i komplexa projektmiljöer med många gränssnitt.
Program Tvärförbindelse Södertörn
Uppdraget
Inom Program Tvärförbindelse Södertörn söker vi en erfaren projekteringsledare till projekt Flemingsbergstunneln. Programmet är uppdelat i flera delprojekt och detta uppdrag avser en central roll i ett av programmets mest komplexa och strategiskt viktiga projekt.
Uppdraget omfattar en heltidstjänst och innebär ansvar för att leda och samordna projekteringsarbetet i nära samarbete med projektledning, tekniska specialister, konsulter och entreprenörer. Du kommer att arbeta i ett skede som präglas av projektering, framtagande av förfrågningsunderlag samt förberedelser inför kommande entreprenader.
Arbetsuppgifter och ansvar
Som projekteringsledare ansvarar du för helheten i projekteringsprocessen och säkerställer att arbetet bedrivs enligt fastställda mål avseende tid, ekonomi, kvalitet och risk. I rollen ingår bland annat att:
Planera, leda och följa upp projekteringsprocessen inom aktuella entreprenader
Styra och samordna projekterande konsulter samt tydliggöra arbets- och beslutsrutiner
Säkerställa kvalitet i kontraktshandlingar och bygghandlingar
Samordna tekniska gränssnitt och krav mellan olika discipliner och intressenter
Bidra till tidplanering, kostnadsuppföljning och prognosarbete
Säkerställa att projekteringen uppfyller krav på miljö, arbetsmiljö och byggherreansvar
Stödja projektledningen vid upphandling och genomförande av entreprenader
Medverka i dialog med myndigheter, kommuner, sakägare och andra externa parter
Kompetenskrav (ska-krav)
Resurskonsulten ska uppfylla följande krav:
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med byggteknisk inriktning inom samhällsbyggnad, eller annan likvärdig teknisk utbildning i kombination med relevant erfarenhet
Minst 10 års erfarenhet av arbete i infrastrukturprojekt
Minst 5 års aktuell erfarenhet av multidisciplinär projekteringsledning i infrastrukturprojekt, varav minst 3 år avseende bergtunnlar
Minst 2 års erfarenhet av arbete med förfrågningsunderlag för entreprenader
Minst 2 års erfarenhet av arbete med digitala anläggningsmodeller
Minst 2 års erfarenhet av arbete i byggskedet inom infrastrukturprojekt
Genomförd eller planerad utbildning BAS-P (ska vara genomförd före uppdragsstart)
Goda kunskaper i AB, ABK och AMA
Goda kunskaper i Microsoft Office
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
