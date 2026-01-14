Projekteringsledare -Bygg & Installationer
2026-01-14
Vi söker en Senior Samordnande projekteringsledare -Bygg & Installationer till en myndighet inom trafik.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som Samordnande projekteringsledare för Bygg & Installationer innebär att leda och samordna arbetet mellan projekteringsledare inom bygg och installationer, säkerställa att projekteringen och förfrågningsunderlagen utformas på ett bygg- och installationssäkrat sätt samt att lösningarna samverkar med övriga anläggningstyper. Rollen innefattar även att vid behov själv projektera egna uppdrag och delta i utvecklingen av projektet under planerings- och projekteringsfasen.

Dina arbetsuppgifter
Samordna projekteringsledarnas arbetssätt under hela projekteringen av förfrågningsunderlag.
Sammankalla och leda regelbundna avstämningsmöten med projekteringsledarna.
Bevaka att beslutade tekniska gränssnitt för bygg och installationer samordnas mot övriga entreprenader, t.ex. förberedande arbeten, berg- och anläggning, trafiksystem, tunnelinstallationer och TBM.
Ansvara för att upprätta, revidera och kommunicera projekteringstidplan för bygg och installationer i nära samråd med projekt och projekteringsledare.
Säkerställa att anvisningar och rutiner finns som beskriver gruppens arbete.
Styrning och ledning av projekteringen.
Uppföljning och rapportering till projektledare och avdelningens ledningsgrupp.
Ta fram riktlinjer/anvisningar som säkerställer att budget, tidplaner, arbetsmiljö, hållbarhet och tillgänglighet uppnås.
Medverka på projekteringsmöten efter behov för att coacha och stötta projekteringsledarnas arbete gällande bygg och installationskompetens, utan detaljstyrning.
Leda och driva arbetet med bygg- och installationers beslutsforum gällande projekteringsfrågor.
Stötta övriga samordnande projekteringsledare gällande bygg och installationskompetens.
Deltaga i interna övergripande mötesserier, såsom delprojektmöten, statusmöten, avdelningsmöten, övergripande avstämningsmöten och tekniska beslutsforum.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Utbildning om minst teknologi kandidat vid Högskola och/eller Universitet med byggtekniskt inriktning.
Erfarenhet att arbete med projekteringsledning i minst 12 år inom bygg och installationer för både privat- och offentlig beställare.
Har haft rollen som projekteringsledare för minst ett större projekt (>1 000 miljoner kr) och komplexa husprojekt med stomme av betong och träkonstruktion i tätort.
Har minst 5 års erfarenhet som projekteringschef (med minst fyra underställda) för projekteringsuppdrag inom bygg och installationer.
Erfarenhet om minst 5 projekt som projekteringsledare inom ROT (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad).
Har erfarenhet av minst ett husprojekt i anläggningsbyggdelar / i en anläggningsmiljö med tex. konstruktioner utsatta med vattentryck, dåliga markförhållanden, olika grundläggningsmetoder, spontarbeten.
Har dokumenterad utbildning inom VDC (Virtual Design and Construction) och har arbtetat med VDC i minst 5 projekt.
Har dokumenterad utbildning inom byggarbetsmiljösamordnare Bas U/P.
Kontrollansvarig enligt PBL (Plan och Bygglagen).
Meriterande
Har erfarenhet av järnväg/tunnelbanespecifika installationer i minst 3 projekt.
Har dokumneterad utbildning inom ICE-metodik inom VDC samt har arbetat med metodiken i minst fem projekt.
Har erfarenhet av att arbete med totalentreprenader i samverkan i minst fem projekt.

Dina personliga egenskaper
Senior och erfaren projekteringsledare med förmåga att driva projekt framåt och leverera handlingar i rätt omfattning.
Strukturerad och målinriktad, med förmåga att planera, prioritera och kostnadsstyra projekt effektivt.
Kommunikativ och inkluderande, som kan möta alla typer av människor och skapa förtroende hos både interna och externa intressenter.
Lösningsorienterad och kreativ, som ser möjligheter och vågar ifrågasätta för att fatta rätt beslut i rätt skede av projekteringen.
Engagerad och driven, med naturlig fallenhet för ledarskap och stort eget ansvar.
Samarbetsinriktad, som värdesätter samarbete och bygger starka relationer i team och projekt.

Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
