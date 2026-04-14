Projekteringsingenjör luftledning
Hos oss på division Nät är du med och bygger ut samt underhåller stamnätet - en avgörande del av Sveriges elektrifiering. För att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag behöver vi varje år bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer. Tillsammans skapar vi en stabil och hållbar energiinfrastruktur för framtiden.Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
I rollen som projekteringsingenjör hos sektion Projektteknik luftledning består arbetsuppgifterna av att agera stöd till projektledaren i projekteringsfrågor, utföra projekteringar och utveckla processen för Svenska kraftnäts luftledningsprojekteringar. Projekten sträcker sig från tidig utredningsfas till byggnationsfas. Du deltar även i verksamhetsutvecklingen inom området.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
Agera teknikstöd i projekt där du är bryggan mellan projektledare och teknikspecialister inom områden så som fundament, jordning, elektromagnetiska fält, samt kontakten utåt mot projekterande konsultföretag
Teknisk kravställning och granskning av tekniska handlingar
Förprojektera och detaljprojektera för ledningsåtgärder i transmissionsnätet, stötta förvaltningen med uppgifter kopplat till luftledningsprojektering. Arbete med stolpplacering, linberäkningar, fundamentsuttag
Ta fram och uppdatera tekniska riktlinjer inom området luftledningsprojektering
Delta i utveckling och förvaltning av Svenska kraftnäts projekteringsprocess
I rollen ges möjlighet att utvecklas inom området och utbyta dina erfarenheter med kompetenta kollegor inom enheten och i samverkan med många andra internt och externt. Du kommer med tiden utvecklas genom att ta sig an större och mer komplexa uppdrag. Det finns möjlighet i tjänsten att fördjupa sig inom enskilt arbetsområde samt utvecklas brett som projektör.
Du kommer att bidra i Svenska kraftnäts utmaning att korta alla ledtider från planering till överlämning av färdig anläggning till förvaltning. Vi är i en utvecklingsresa som kommer att accelerera där din erfarenhet även behövs för att vägleda mer juniora kollegor.
Sektionen Projektteknik luftledning består av tre enheter och har för närvarande 23 personer som jobbar som teknikstöd. Du kommer att tillhöra en av dessa tre enheter. Teknikstödens roll är att stötta projekten i tekniska och projekteringsrelaterade frågor. Majoriteten av de anställda sitter i Stockholm men även i Göteborg och Sundsvall.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som samarbetar bra tillsammans med andra eftersom rollen innefattar många kontaktytor. Du bidrar till nytänkande och kommer med idéer hur arbetet kan utföras. Vidare kännetecknas du av att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och du inser vikten av att hantera olika slags situationer på ett konstruktivt sätt för att arbetet ska kunna fortsätta enligt plan även vid motgångar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har minst högskoleingenjörsexamen inom t.ex. elkraft, energiteknik, maskinteknik, samhällsbyggnad, väg och vatten eller bygg.
Vidare har du:
Arbetat minst tre år med luftledningsprojektering på region och/eller transmissionsnät
Lätt att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av stolpplacering i verktyg så som ICEtow och/eller PLS-CADD
Erfarenhet av linberäkningar
Erfarenhet av fundamentprojektering
Kunskaper om konstruktion/material (stål, betong, trä, komposit etc.) och/eller komponenter (linor, lintillbehör)
Erfarenhet av elektrisk projektering, exempelvis inom jordning, elektriska och magnetiska fält (EMF) och/eller induktion
Erfarenhet av arbete med modeller och/eller ritningar i cad
Erfarenhet av att upprätta och/eller granska förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument/mängdförteckningar/tekniska beskrivningar enligt AMA
Erfarenhet av rollen som projekteringsledare
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Sundbyberg, Göteborg, Västerås, Sundsvall, Sollefteå eller Luleå.
Möjlighet till distansarbete upp till 50%.
Resor inrikes förekommer för till exempel fältbesök. Om din stationeringsort är utanför Sundbyberg förekommer ytterligare resor till huvudkontoret då de flesta fysiska träffarna/ utbildningarna sker där.
Sista ansökningsdag är 2026-04-21. Vi har urvalsfrågor vid ansökan och tar därmed ej emot personligt brev i samband med din ansökan.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Engsner, 010 475 97 07. För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommer att kontakta rekryterare Anna Setterberg på 08 764 2583 alt mailto:anna.setterberg@jeffersonwells.se
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, 010-475 87 31.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet. Så ansöker du
