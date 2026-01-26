Projektering Och Konsultroller

Ryyd Solutions Group AB / Gruv- och metallurgijobb / Gävle
2026-01-26


Anläggningsprojektör - Geoteknisk konsult - VA-projektör - Väg- och trafikprojektör - Miljökonsult
Om tjänsterna:
RYYD Solutions söker nu kvalificerade konsulter och projektörer inom projektering och teknisk rådgivning. Tjänsterna riktar sig till dig som vill arbeta med planering, utredning och projektering inom anläggning, infrastruktur och samhällsbyggnad.
Du kommer att arbeta nära projektledning, produktion och beställare i både tidiga skeden och genomförandefaser.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på roll och kan bland annat omfatta:
Anläggningsprojektör:
Projektering av mark- och anläggningsarbeten, framtagning av ritningar och tekniska handlingar.
Geoteknisk konsult:
Geotekniska undersökningar, analyser, tekniska bedömningar och dokumentation.
VA-projektör:
Projektering av vatten-, avlopps- och dagvattensystem i både ny- och ombyggnadsprojekt.
Väg- och trafikprojektör:
Projektering av vägar, trafiklösningar, korsningar och tillhörande infrastruktur.
Miljökonsult:
Miljöutredningar, miljöbedömningar, tillståndsarbete och uppföljning av miljökrav.

Meriterande
Erfarenhet av projekteringsverktyg (t.ex. AutoCAD, Civil 3D eller motsvarande)

Erfarenhet från större infrastruktur- eller exploateringsprojekt

Kunskap om AMA, MER och tekniska beskrivningar

Erfarenhet av samordning mellan discipliner

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och lösningsorienterad. Du har ett professionellt arbetssätt, god samarbetsförmåga och ett intresse för samhällsbyggnad och hållbara lösningar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: info@ryydgroup.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ryyd Solutions Group AB (org.nr 559519-8085)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9705414

