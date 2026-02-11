Projektekonom Ombyggnad
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Redo för nästa steg i din karriär?
Riksbyggen satsar stort på ombyggnad och nu söker vi en driven projektekonom till vårt affärsområde Ombyggnad. Här får du en nyckelroll i en växande affär med tydliga tillväxtmål - och chansen att utvecklas tillsammans med oss.
Vår ombyggnadsverksamhet är en viktig del för Riksbyggens helhet och för vårt långsiktiga engagemang med våra kunder. Vår verksamhet förverkligar många av de underhålls- och ombyggnadsprojekt som våra förvaltade bostadsrättsföreningar står inför. Projekten vi genomför varierar stort i art, komplexitet och längd, exempel på projekt är stambyten, klimatskal, el och solceller. Vi fortsätter satsa på vår ombyggnadsverksamhet och mycket spännande är på gång. Vi söker nu en projektekonom till vår verksamhet.
En roll där du gör verklig skillnad
Som projektekonom hos oss är du ett viktigt stöd till våra cirka 90 projektledare i ombyggnadsprojekt runt om i landet. Du arbetar nära verksamheten och bistår i projektens ekonomi genom hela processen - från prognoser och uppföljning till rapportering och slutredovisning. Med din analysförmåga och affärsförståelse bidrar du till välgrundade beslut och ett starkt resultat.
Du blir en del av ett engagerat team där du samarbetar tätt med en annan projektekonom, utvecklar våra ekonomiska arbetssätt och kan även medverka i förbättrings- och utvecklingsprojekt. Rollen rapporterar till Affärschef Ombyggnad.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Du har en högskoleutbildning inom ekonomi och minst 2-3 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna inom bygg- eller fastighetsbranschen. Du är van vid budget, uppföljning och redovisning, arbetar strukturerat och proaktivt och trivs i en rådgivande roll nära projekten. Erfarenhet av successiv resultatavräkning, bostadsrättsföreningar och goda Excelkunskaper är meriterande.
Som person är du kommunikativ, pedagogisk och förtroendeingivande - med ett starkt driv att skapa värde tillsammans med andra.
Varför Riksbyggen?
Riksbyggen är ett stabilt och rikstäckande företag med starka värderingar kring hållbarhet, samhällsansvar och människan i centrum.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Placeringsort är i första hand Stockholm, men kan diskuteras.Publiceringsdatum2026-02-11Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor kontakta Johan Sundlöf på telefon 072-7312625 eller epost johan.sundlof@riksbyggen.se
.
Din ansökan skickar du till www.riksbyggen.se
under Om oss/Lediga jobb senast den 1 mars 2026. Vi jobbar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så sök redan idag!Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Ersättning
