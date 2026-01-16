Projektchef Centralbadet
2026-01-16
Dina arbetsuppgifter
Vill du leda ett av Göteborgs mest betydelsefulla stadsutvecklingsprojekt? Nu söker vi en drivande och strategisk projektchef till Nytt Centralbad med tillhörande sporthallar - den moderna anläggningen som ska ersätta Valhallabadet och bli en central plats för rörelse, hälsa och gemenskap i staden.
Som projektchef för Nytt Centralbad med sporthallar får du en nyckelroll i ett unikt och komplext projekt med stor samhällspåverkan. Du leder projektgruppen och dess delprojekt på ett engagerat, målinriktat och kommunikativt sätt och skapar förutsättningar för att projektet utvecklas hållbart och långsiktigt. Projektet befinner sig i planeringsfas och har beräknad byggstart 2027.
I rollen ingår bland annat att:
Se till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och budget. Där ingår arbete med bland annat tidplaner, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar
Proaktivt koordinera med övriga projektintressenter, både internt och externt, för att säkerställa att projektet löper enligt plan och budget
Arbetsleda och inspirera projektorganisationen för Centralbadet med sporthallar framåt
Ta ansvar för budget, verksamhet och uppföljning
Genomföra presentationer och skapa tydliga beslutsunderlag
Du representerar projektet i interna och, vid behov, externa styrgrupper. Du rapporterar till avdelningschefen för fastighet och stadsutveckling och ansvarar för att ta fram underlag samt föredra ärenden för nämnden, styrgrupp och andra forum. Det är viktigt att projektet bedrivs både strukturerat och i en samarbetsinriktad anda, i nära dialog med projektledare, projektgruppen och andra funktioner i organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant universitets- eller högskolutbildning exempelvis som civilingenjör eller högskoleingenjör eller annat utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet med bakgrund från stora och komplexa stadsutvecklings-, bygg- eller anläggningsprojekt i genomförandeskede eller program som pågått över flera år
Minst tio års erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn och är van att arbeta som projektledare eller chef i avancerade projektmiljöer
Erfarenhet av att ansvara för budget och verksamhetsansvar, meriterande om du även haft personalansvar
God kunskap inom entreprenadjuridik och LOU
Erfarenhet av etablerade projektmetodiker eller projektverktyg så som XLPM, ANTURA
Till denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser. För att lyckas som projektchef ser vi att du som person är du kommunikativ, lyhörd och inspirerande ledare som skapar engagemang och riktning. Du är trygg, analytisk och målmedveten, med förmåga att fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Du bygger snabbt förtroendefulla relationer, samarbetar prestigelöst och trivs med att driva utveckling tillsammans med andra. Din struktur, ditt omdöme och ditt ledarskap gör att du kan navigera i stora projektmiljöer med många intressenter och höga krav på samordning.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, anna.edemyr@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast 11 januari.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Tjänsten är en projektanställning fram till 2027-06-30 med eventuell förlängning beroende på framtida politiska beslut.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vid intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vi på Idrotts & förening erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att växa och utvecklas. Du blir
delaktig i en organisation som arbetar med positiva frågor som friskvård och meningsfull fritid. Ett bra flextidsavtal gör att både arbete och fritid får ta plats.
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar.
