Sjuksköterska till området Lingbo/Rönnen/Valla
2026-06-01
Är du sjuksköterska och nyfiken på arbete i Örnsköldsviks kommun? Vill du göra skillnad varje dag och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad sjuksköterska på särskilt boende har du ett övergripande omvårdnadsansvar och en central roll i det dagliga arbetet. Du arbetar nära omvårdnadspersonalen och stöttar dem i hälso- och sjukvårdsinsatser. Med din medicinska kompetens bidrar du till trygghet, kvalitet och goda förutsättningar för varje individ.
Du samarbetar med flera professioner där patientens behov alltid står i fokus. I uppdraget ingår även att handleda personal och studerande samt ge stöd och vägledning till anhöriga.
Som sjuksköterska hos oss blir du en del av ett engagerat team, för närvarande, med en placering på Valla, Rönnen eller Lingbo, där samverkan är en naturlig del av arbetet. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor, vilket ställer krav på din förmåga att fatta egna beslut samtidigt som du värdesätter teamarbete.
Du ingår även i ett större sammanhang där samarbetet mellan våra enheter är starkt. Det kollegiala stödet mellan sjuksköterskor är en viktig framgångsfaktor: här delar vi kunskap, stöttar varandra och hjälps åt i både vardagliga och mer komplexa situationer.
Hos oss blir du en del av en arbetsgrupp som präglas av öppenhet, samarbete och en gemensam vilja att ge bästa möjliga vård.
Du har en enhetschef på distans som arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. Det innebär att du får stort förtroende att fatta beslut i det dagliga arbetet, samtidigt som stöd alltid finns när du behöver det. Vi erbjuder en individanpassad introduktion utifrån din erfarenhet, med stöd av mentor för att du ska känna dig trygg i din roll.
Din hälsa är viktig för oss, därför erbjuder vi både friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, kl. 06.45–16.00, samt arbete var 6:e helg.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom området.
Det är meriterande om du har handledarutbildning eller annan påbyggnadsutbildning.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt och samtidigt har god samarbetsförmåga. Du har ett stort engagemang, en positiv inställning till utveckling och motiveras av att tänka nytt och hitta kreativa lösningar.
Körkort med behörighet B är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Danique Karlsson danique.karlsson@ornskoldsvik.se 0660-265097 Jobbnummer
