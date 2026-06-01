Projektledare Inom Bygg- Och Anläggningsprojekt Till Lkab Specialprodukter
2026-06-01
Vi söker en erfaren projektledare till vår projektverksamhet som vill bidra till LKAB:s cirkulära satsning på kritiska mineral och vara med från pilotprojekt till framtida fullskalig verksamhet.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv‐ och mineralindustri?
LKAB Specialprodukter
Affärsområde Specialprodukter levererar tjänster och produkter. Affärsområdet består av fem divisioner med verksamheter inom industrimineraler, gruv- och anläggningstjänster, mekaniska tjänster, borrteknik och sprängämnen.
Din roll
LKAB planerar att börja utvinna kritiska mineral från den befintliga järnmalmsgruvan i Gällivare genom att etablera ett nytt förädlingsverk för apatit. Syftet är att nyttja flöden från järnmalmsproduktionen som idag inte tas till vara. Ditt arbete som projektledare är en viktig del i LKAB:s satsning på cirkulär industri och möjliggör framtida produktion av sällsynta jordartsmetaller, fosfor för mineralgödsel till jordbruket, samt gips som biprodukt för byggindustrin.Som projektledare leder och driver du bygg‐ och anläggningsprojekt från planering till genomförande, med ansvar för att leveranser sker med rätt funktion, i rätt tid och inom beslutad budget, alltid med säkerhet, miljö och kvalitet i fokus. Rollen innebär ett nära samarbete med interna beställare, samt externa leverantörer och entreprenörer.
I rollen har du två huvudsakliga ansvarsområden: dels att driva löpande förbättrings‐ och ombyggnadsprojekt kopplade till vårt pilotverk för apatit i Gällivare, dels att arbeta från förstudiefas och vidare i utvecklingen av en framtida fullskalig apatitverksamhet.
Det här har du med dig
Vi söker en erfaren projektledare som trivs med att samarbetar, som har lätt för att anpassa sig när förutsättningarna förändras och som tar ansvar för att hitta lösningar när utmaningar uppstår i projekt. Du agerar även som en förebild i frågor som rör säkerhet, kvalitet och arbetsmiljö.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av att leda investeringsprojekt inom industri-, process- eller anläggningsverksamhet
Gymnasieutbildning som lägsta utbildningsnivå, gärna med teknisk inriktning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B‐körkort
Det är meriterande om du har:
Projektledarutbildning eller högskole‐ eller universitetsutbildning med relevant teknisk inriktning
Erfarenhet från processindustri, exempelvis anrikning, kemi eller mineralhantering
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.Plats: Malmberget.Omfattning: Heltid.Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef för PMO Projektering Klara Sunder, [email], [telefon].
Fackliga kontakter:
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra – Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra – Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans – i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
