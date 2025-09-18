Projektassistent vid Fysiska institutionen
2025-09-18
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning kring olika aspekter av halvledarfysik, alltifrån materialvetenskap och kvantfysik till olika tillämpningar.
Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Till avdelningen hör Lund Nano Lab, en facilitet för framställning av material och komponenter på nano-skalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet "Teknisk Nanovetenskap" vid LTH. Mer information hittas på: http://www.ftf.lth.se
and http://www.nano.lu.se
Vi erbjuder
Publiceringsdatum2025-09-18
Tjänsten kommer att ingå i projekt som syftar till att detektera biomolekyler och halvledarnanostrukturer. Syftet med projektet är att detektera biomarkörer i grumliga vätskor, såsom mjölk eller blod, med hjälp av optiska signaler.
Arbetsuppgifterna omfattar att:
- stöd till pågående projekt med mål att optiskt detektera enstaka DNA molekyler eller proteinmolekyler med hjälp av nanotrådar.
- stöd med klassificering av laboratorier för arbete med humant biomaterial.
- kan även omfatta tillverkning och karakterisering av andra typer av strukturer, t.ex. mikrofluidiska komponenter.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- master i bioteknik, molekylärbiologi, biokemi, fysik, nanovetenskap och nanoteknik, eller ett relaterat område.
- erfarenhet av biokemiska metoder.
Meriterande för anställningen är:
- erfarenhet av arbete med experimentell optik.
- erfarenhet av biokemisk funktionalisering av nanostrukturerade ytor.
- erfarenhet av att ansöka om etiskt godkännande för forskning som använder humant biomaterial.
- erfarenhet av bildanalys.
- erfarenhet av samarbete mellan näringsliv och akademi.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom avdelningen.Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning under 7 månader med omfattning100 % av heltid med start 2025-12-01.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.
