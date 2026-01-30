Projektassistent till energiföretag!
2026-01-30
Vår kund är en ledande aktör inom hållbara energilösningar, engagerad i den gröna omställningen. De erbjuder en familjär kultur där ingenjörer trivs i en öppen och nära arbetsmiljö med höga ambitioner.
OM TJÄNSTEN
Som Projektassistent kommer du att vara ett viktigt administrativt stöd för kundens projektledare, vilket avlastar dem och bidrar till en effektiv projektgenomförande. Du kommer att arbeta nära teamet med varierande uppgifter, från administration till enklare tekniska analyser, och får möjlighet att växa in i rollen.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en unik möjlighet att vara en del av den gröna omställningen i en stöttande och familjär arbetsmiljö. Du får direkt handledning av en erfaren chef, möjlighet att lära dig interna verktyg och mallar, och bidra till projekt som gör verklig skillnad.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll syftar till att avlasta befintliga projektledare genom att tillhandahålla administrativt och tekniskt stöd i olika projektfaser. Du kommer att arbeta med dokumentation, uppföljning och enklare analyser för att säkerställa smidiga projektflöden och bidra till framgångsrika leveranser.
• Administrera mötesprotokoll för projekterings- och projektmöten.
• Administrera projektdokument och uppdatera interna system.
• Stödja projektledare med diverse administrativa uppgifter.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en relevant eftergymnasial utbildning, med fördel civilingenjör inom energi.
• God kunskap i Microsoft Office-paketet.
• Grundläggande kunskaper inom energi.
• God svenska, både i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och organiserat.
• God samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av projektledning, gärna från studentprojekt.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
