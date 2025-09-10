Projektassistent | Jefferson Wells | Västerås
2025-09-10
Är du nyfiken, strukturerad och villig att lära? Vi på Jefferson Wells söker nu en projektassistent till ett spännande konsultuppdrag i Västerås hos vår kund. Uppdraget passar dig som är nyexaminerad eller har kortare arbetslivserfarenhet och vill få en fot in i branschen. Som projektassistent får du möjlighet att utvecklas i en roll där du både stöttar i det dagliga arbetet och bidrar till projektutveckling. Välkommen med din ansökan till Jefferson Wells!
Ort: Västerås
Start: 2025-09-29
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 2026-03-31
Om jobbet som projektassistent
Som projektassistent hos Jefferson Wells ute hos vår kund i Västerås kommer du att ha en viktig roll i att stötta projektledarkonsulter och bidra till utvecklingen av projekt och processer. Du kommer att arbeta med dokumentation, exempelvis att flytta material från server till SharePoint, samt vara delaktig i att definiera och förbättra arbetsprocesser.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Hantera och strukturera dokumentation.
* Flytta material från server till SharePoint.
* Stötta projektledare i processutveckling.
* Bidra till förbättringsarbete inom projekt.
* Arbeta i IT-miljö och med rapportverktyg.
Den vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har ett genuint intresse för att lära dig nya saker. Tidigare erfarenhet är meriterande men inte avgörande - det viktigaste är din inställning och vilja att bidra. Rollen passar särskilt dig som är ny i arbetslivet och vill utvecklas inom projektarbete.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av SAP och Excel är en fördel.
* Vana att arbeta i IT-miljö.
* Erfarenhet av rapportverktyg som Power BI eller QlikView (meriterande).
* Högre utbildning inom relevant område.
Viktiga egenskaper:
* Strukturerad och noggrann.
* Flexibel och samarbetsinriktad.
* Nyfiken och villig att lära.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Jefferson Wells
Iréne Lindgren Irene.Lindgren@jeffersonwells.se +46730257040
