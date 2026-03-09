Projektassistent i Kvantteknologi (Integrerad fotonik )
2026-03-09
Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk.
Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/fysikum.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Anställningen äger rum i gruppen för Kvantinformation och Kvantoptik vid Stockholms universitet och projektledaren är dr. Amina Houimi, och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse genom EDU-WACQT, ett initiativ för att stärka svensk grundutbildning inom kvantteknologi.Kvalifikationer
Kandidaten ska ha en utbildning i fysik, datateknik, eller motsvarande. Kunskaper i C, C++, Python och VHDL är meriterande. Eftersom arbetsmiljön är internationell krävs god kommunikationsförmåga på engelska. Arbetet förutsätter även god samarbetsförmåga
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på 5 månader med omfattning 50 % under våren-sommaren 2026. Startdatum och omfattning bestäms i samråd med projektledare. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Amina Houimi, tfn 08-5537 8172, mailto:amina.houmini@fysik.su.seSå ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
