Projektassistent 75% + Kommunikatör 25%
2025-10-01
Om jobbet:
Är du intresserad av att arbeta för ett ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande bland vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF)? Vill du bidra till, och skapa ökade förut-sättningar för, inflytande och delaktighet hos vuxna med IF gällande den egna hälsan? Har du dessutom erfarenhet och intresse av olika uppdrag som kommunikatör? Vi söker nu en projektassistent med god kunskap och erfarenhet av att arbeta med och bemöta vuxna med IF, som har ett stort intresse för hälsa och hur man kan påverka den, samt erfarenhet av att arbeta i projektform. I uppdraget ingår också att vara en resurs med goda kunskaper i att dokumentera och marknadsföra projektets och organisationens effekter, resultat och mål på ett framgångsrikt sätt som tilltalar såväl barn och unga som vuxna. Tjänsten är utformad som 75% projektassistent och 25% kommunikatör.
Du kommer att ingå i en projektgrupp och arbeta nära i ett team som består av projektledare och ekonomi- och administrationsansvarig. Tillsammans arbetar ni aktivt med att implementera en modell för hälsofrämjande arbete riktat direkt till vuxna med IF med sin sysselsättning i daglig verksamhet. I projektet ingår även arbete med personal i daglig verksamhet, som t ex att bistå projektledaren vid utbildningar, samt att implementera modellen rent praktiskt. Det är ett delvis rörligt uppdrag som utgår från Reactas rikskansli i Jakobsberg, Stockholm. Är det här ett uppdrag som inspirerar och lockar dig så är du varmt välkommen med din ansökan. Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Reacta är idag en ledande aktör inom hälsofrämjande arbete, primärt bland barn och unga. Vi erbjuder inte bara stöd och vägledning i hälsofrämjande arbete till skolor och andra verksamheter - vi skapar förutsättningar för barn och unga att få ett reellt inflytande över den egna hälsan genom en modell som utvecklats i organisationen. Hela Reactas verksamhet och modell för hälsofrämjande arbete genomsyras av positivt engagemang, gemenskap, människo-värdesprincipen, empowerment och medvetenhet. Nu är vi inne i en spännande och expansiv fas i organisationen där psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande hos vuxna med IF utgör en viktig del. Dina arbetsuppgifter
• Du är en aktiv och kreativ kugge i det operativa arbetet med att implementera modellen för hälsofrämjande arbete i dagliga verksamheter inom projektets ram, tillsammans med projektets team.
• Du stöder och arbetar parallellt med projektledaren och övriga i teamet i projektets olika faser.
• Du bidrar till att identifiera och lösa de utmaningar som uppstår under projektets gång.
• Du har särskilt ansvar för att planera, utforma, förmedla och utvärdera budskap som stödjer projektets och organisationens mål. Det innebär att skapa och sprida aktuellt och marknadskraftigt innehåll för olika kanaler på ett sätt som attraherar olika målgrupper, vara Reactas kommunikativa ansikte utåt och aktivt arbeta för att stärka organisationens varumärke.
Vi söker dig som:
• har akademisk erfarenhet motsvarande på minst 180 högskolepoäng eller utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• har kunskap och erfarenhet av att arbeta och kommunicera med personer med IF.
• har erfarenhet av att arbeta i projektform.
• har god förmåga att ta eget ansvar över arbetsuppgifter, men som också bidrar och växer i arbete tillsammans med andra.
• är en kreativ och lösningsorienterad person, som gärna söker alternativa lösningar och ser olikhet hos människor som positivt och något som bidrar med perspektiv och mångfald i samtal och diskussioner.
Meriterande är färdigheter inom AKK, teckenspråk och föreningskunskap.
Tjänsten är en heltidstjänst med tillträde efter överenskommelse.
Vissa resor kan ingå i tjänsten.
Anställningsvillkor:
• Omfattning heltid
• Projektanställning under tre års tid.
• Arbetsplats: Reactas rikskansli, med möjlighet att arbeta hemifrån del av tid.
• Reacta tillämpar kollektivavtal
• Första tilltänkta anställningsdag 1 januari 2026, om inte annat överenskommits.
Vi erbjuder:
• En positiv arbetsplats där du får växa och utvecklas tillsammans med andra.
• En plats i ett team där vi ser och lyfter varandras styrkor och arbetar som ett lag.
• Möjlighet att påverka andra människors liv på riktigt.
• Generöst friskvårdsbidrag.
• Ett spännande uppdrag i ett unikt arvsfondsprojekt som bedrivs i Stockholm.
En komplett ansökan innehåller:
• Personligt brev
• Cv
• Kopior av relevanta betyg/intyg
Maila komplett ansökan till:
• rekrytering@reacta.se
Sista ansökningsdag är 2025-10-17. För frågor om tjänsten kontakta rekrytering@reacta.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
