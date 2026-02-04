Projektadministratör till stor industri

Manpower AB / Administratörsjobb / Karlshamn
2026-02-04


Projektadministratör

Vi söker en strukturerad och serviceinriktad projektadministratör som vill arbeta nära våra projektledare och bidra till att våra projekt genomförs effektivt och enligt plan. I rollen är du en central stödfunktion och en viktig länk mellan olika interna och externa parter.




2026-02-04

Dina arbetsuppgifter
Som projektadministratör kommer du bland annat att:
Administrera och följa upp dokumentationen inom projektet
Säkerställa att projektdata är korrekt och uppdaterad i relevanta system

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi, projektledning eller motsvarande
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna i projektform
God vana av att arbeta i Office-paketet (Excel, Word, PowerPoint)
Kunskap inom SAP är en merit
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med flera uppgifter parallellt

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
Noggrann och organiserad
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Lösningsfokuserad och flexibel
Van att ta ansvar och driva uppgifter i mål

Vi erbjuder via Manpower:
Trygg anställning med kollektivavtal.
Tillgång till utbildningar och utvecklingsmöjligheter.
Ett stimulerande uppdrag i ett sammansvetsat team.

Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så snart vi hittat rätt person - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef:
Charlotte Johansson - charlotte.johansson1@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Arbetsgivare
Manpower AB (org.nr 556348-1588)
västra kajen (visa karta)
374 82  KARLSHAMN

Arbetsplats
Manpower

Kontakt
Contact
Charlotte Johansson
Charlotte.Johansson1@manpower.se

Jobbnummer
9723177

