Projektadministratör till stor industri
2026-02-04
Projektadministratör
Projektadministratör

Vi söker en strukturerad och serviceinriktad projektadministratör som vill arbeta nära våra projektledare och bidra till att våra projekt genomförs effektivt och enligt plan.

Dina arbetsuppgifter
Som projektadministratör kommer du bland annat att:
Administrera och följa upp dokumentationen inom projektet
Säkerställa att projektdata är korrekt och uppdaterad i relevanta systemKvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi, projektledning eller motsvarande
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna i projektform
God vana av att arbeta i Office-paketet (Excel, Word, PowerPoint)
Kunskap inom SAP är en merit
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med flera uppgifter parallelltDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
Noggrann och organiserad
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Lösningsfokuserad och flexibel
Van att ta ansvar och driva uppgifter i mål
Vi erbjuder via Manpower:
Trygg anställning med kollektivavtal.
Tillgång till utbildningar och utvecklingsmöjligheter.
Ett stimulerande uppdrag i ett sammansvetsat team.
Om Manpower
Om Manpower

Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder.
Låter detta som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så snart vi hittat rätt person - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef:
Charlotte Johansson - charlotte.johansson1@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
