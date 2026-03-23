Projektadministratör till Saab
Poolia AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-03-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en organiserad person med god samarbetsförmåga som vill ta dig an nya utmaningar och vara med på en spännande utvecklingsresa i en ny roll?Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Nu söker vi en projektadministratör till Saab i Linköping.
Saab växer och behöver utöka stöd med projektadministration och andra koordinerande arbetsuppgifter.
Denna tjänst kräver att du klarar en säkerhetsprövning baserat på gällande regler kring/av säkerhetsskydd. För tjänster som kräver säkerhetsprövning kan ytterligare skyldigheter gällande medborgarskap gälla.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Poolia med start i februari och sträcker sig till december med möjlighet till förlängning. Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Sammanställa material till projektledare och kontraktsansvariga och stötta dessa i andra administrativa uppgifter
• Säkerhetsadministration
• Krypterad kommunikation och försändelser
• Hantera sändningar av exportkontrollerad information
• Planering av konferenser, kundmöten, studiebesök och utbildning
• Delta på kundmöten
• Arrangera olika projektinterna aktiviteter
Vem är du?
För att lyckas och trivas i denna roll så ser vi att du har flera års erfarenhet från en liknande roll såsom, administration och/eller projektarbete.
Du är en strukturerad och noggrann person.
Har goda kunskaper i excel, powerpoint och en god systemvana. Du har en förmåga att kommunicera effektivt med olika nivåer i organisationen, muntligt och skriftligt samt bygga förtroendefulla relationer.
Du behärskar engelska och svenska flytande, både i tal och skrift
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6263".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
http://www.poolia.se/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Madelene Ekström madelene.ekstrom@poolia.se
9813031