Projektadministratör | Manpower | Karlskoga
2025-08-28
Är du en erfaren projektadministratör med ett öga för detaljer och en passion för att stötta projekt? Vi på Manpower AB söker en driven projektadministratör för omgående start till ett spännande konsultuppdrag inom försvarsindustrin i Karlskoga. Vill du utveckla din karriär som projektadministratör hos oss? Varmt välkommen in med din ansökan!
Ort: Karlskoga
Start: Omgående
Uppdragslängd: 6 månader, med möjlighet till förlängning eller anställning hos kund
Om jobbet som projektadministratör
Som projektadministratör kommer du att ge administrativt stöd till flera projektledare inom försvarsindustrin. Du får varierande och utvecklande vardag där du ansvarar för att hantera administration, göra avstämningar i olika system samt hantera rapporter och dokumentation. Du rapporterar direkt till enhetschefen och projektledare. Du blir en viktig länk i organisationen - både som administrativt stöd och som den som ser till att processer rullar på smidigt.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
* Ge administrativt stöd till projektledare och chefer
* Hantera systemuppdateringar, uppföljning av projekt/prospekt och ta fram rapporter
* Vara sammankallande till möten, sammanställa status och dokumentera actions
* Förbereda underlag till beslutsmöten samt sammanställa offertunderlag
* Äga förbättringsuppgifter - exempelvis intervjua medarbetare, samla in data och driva igenom förbättringar
Här får du möjlighet att ta helhetsansvar över dina uppgifter och växa i rollen - perfekt för dig som gillar ordning och struktur men också vill utvecklas och axla större ansvar på sikt.
Den vi söker
Vi på Manpower AB söker dig som har en gymnasieutbildning och erfarenhet av administrativt arbete och dokumentation, gärna i projektmiljö. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift. Samt har goda kunskaper i Office-paketet och god systemvana.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har ett stort driv och ett starkt engagemang för ditt arbete. Du ska vara lösningsorienterad, kommunikativ och förmedla information tydligt och strukturerat. Det är även viktigt att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du är en ödmjuk lagspelare som trivs i en miljö med ett högt och omväxlande tempo. Du motiveras av att jobba mot högt uppsatta mål och är strukturerad i din yrkesroll.
Om vår kund
Kunden är verksam inom försvarsindustrin i Karlskoga. Du kommer att ingå i företagets projektavdelning och jobba med administration till projektledarna. Du kommer att arbeta i Officepaketet samt även få lära dig projektplaneringsverktyget Antura Projects.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Sök tjänsten i dag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Victoria Lennartsson på telefonnummer 054-22 18 85 eller e-post victoria.lennartsson@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen med din ansökan!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
