Project Manager / Business Analyst - Boden

Sway Sourcing Sweden AB / Bankjobb / Boden
2025-10-22


Projektledare inom OT/IT-säkerhet - Linköping
Vill du leda ett säkerhetskritiskt projekt i gränslandet mellan OT och IT? Vi söker nu en erfaren projektledare med bakgrund inom industriella miljöer och cybersäkerhet, som vill bidra till ett tryggare och mer robust nätverk för vår kunds verksamhet i Linköping.
Om rollenI rollen som projektledare ansvarar du för att driva ett säkerhetsprojekt med fokus på OT/IoT-säkerhet och IT/OT-integrering. Du arbetar nära tekniska specialister, säkerhetsarkitekter och verksamhetsrepresentanter för att definiera krav, processer och policyer som stärker säkerheten och stabiliteten i driftsmiljön.
Du fungerar som bryggan mellan verksamhet och teknik - med uppdraget att skapa struktur, tydlighet och framdrift i ett komplext, tvärfunktionellt projekt.
Ditt uppdrag
Ta fram en säkerhetspolicy för OT-system, inklusive process för godkännande av system som kopplas mot IT-nät

Definiera centrala tjänster och flöden som möjliggör säker OTIT-kommunikation

Samverka med ett team av specialister inom OT-nätverk, infrastruktur och säkerhetsverktyg

Identifiera risker, föreslå åtgärder och följa upp säkerhetsrelaterade aktiviteter

Bidra till standardisering och dokumentation av säkerhetsprocesser

Din profil
Vi söker dig som har:

3-7 års erfarenhet av projektledning inom teknik, industri eller IT

Dokumenterad erfarenhet av OT/IoT-säkerhet

Förmåga att definiera krav och verksamhetsbehov (Business Analyst-erfarenhet)

God förståelse för IT-/OT-policyer och säkerhetsstandarder

Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella tekniska team


Meriterande:

Kunskap om ICS/SCADA-miljöer

Certifieringar som PMP, CISSP eller CISM

Erfarenhet av IEC 62443, NIST eller liknande ramverk

Praktisk information
Plats: Linköping (100 % på plats) Omfattning: Heltid (100 %) Start: ASAP, senast november 2025 Uppdragsperiod: Till februari 2026 - möjlighet till förlängning Språk: Svenska och engelska
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Christopher Sandoval
christopher@swaysourcing.com

Jobbnummer
9570037

