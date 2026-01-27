Project Coordinator till Pelago
OnePartnerGroup Stockholm AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du driven, strukturerad och trivs i en roll med många kontaktytor och parallella projekt?
Vill du vara en del av ett team som arbetar med ledarskapsfrågor på hög strategisk nivå?
Då kan rollen som Project Coordinator på Pelago vara rätt nästa steg för dig.
Om Pelago
Pelago är en engagerad och högkvalitativ partner till ägare, styrelser och ledningsgrupper inom hela spektrat av ledarskap och ledarutveckling. Vi arbetar med uppdrag i en rad olika branscher - från börsnoterade och private equity-ägda bolag till statligt ägda bolag, myndigheter och intresseorganisationer. Hos oss får du möjlighet att bidra till långsiktigt och hållbart ledarskap på riktigt. För mer information: www.pelago.se'
Om rollen
Som Project Coordinator blir du en nyckelperson i våra kunduppdrag och arbetar nära våra Partners och konsulter. Du ansvarar för att planera, koordinera och skapa struktur så att teamen kan leverera med kvalitet, tempo och precision. Dagarna kommer att variera men i huvudsak bestå av följande arbetsuppgifter.
Ansvarsområden
• Planera, koordinera och boka klient- och kandidatmöten, presentationer och interna arbetsmöten
• Följa upp deadlines, material och leveranser för att säkerställa hög kvalitet
• Supportera med skriftligt material som exempelvis offerter, Longlist-dokument, PowerPoint-presentationer till pitchmöten, kandidatrapporter (både dokumenthantering, korrekturläsning, distribution)
• Bidra till utvecklingen av gemensamma processer, mallar och arbetssätt inom Pelago och se till att all data förs in korrekt i Pelagos databas
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av projektkoordinering, administration eller kundnära roller, gärna från management consulting, finans eller juridik/advokat.
Du har en stark struktur- och prioriteringsförmåga och skapar ordning i komplexa sammanhang. Du är serviceinriktad, professionell och trygg i kundkontakten och behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift. Som person är du proaktiv, lösningsorienterad och trivs i ett entreprenöriellt klimat. Du kombinerar kvalitet med tempo och vågar ta beslut även i tvetydiga situationer.
Vad erbjuder Pelago?
Hos Pelago erbjuds du en teamorienterad, värderingsdriven och professionell miljö där du har möjlighet att växa och bredda dig i takt med Pelagos utveckling. Pelago är en platt, värderingsstyrd organisation där alla medarbetare har möjlighet att påverka verksamheten. Vi tror på mångfald, inkludering och gemenskap. Att ha medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund ger oss kunskap och perspektiv som hjälper oss att förstå våra klienters behov på ett bättre sätt. Du erbjuds en kultur som kombinerar professionalism, humor och entreprenörskap och möjligheten att vara del av ett starkt team som arbetar med klientuppdrag på hög strategisk nivå. Rollen är en möjlighet för dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom konsultarbete, research och projektkoordinering.
Vill du veta mer?
I den här rekryteringen samarbetar Pelago med OnePartnerGroup Stockholm. Detta är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med tillträde under våren 2026. Tjänsten är placerad på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan, Stockholm.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Christina Stenbeck på christina.stenbeck@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
.
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619) Arbetsplats
Pelago AB Kontakt
Christina Stenbeck christina.stenbeck@onepartnergroup.se Jobbnummer
9708168