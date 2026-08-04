Project Controller till våra kundprojekt
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Controllerjobb / Örnsköldsvik Visa alla controllerjobb i Örnsköldsvik
2026-08-04
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Vill du ta rollen som finansiellt affärsstöd till projektledaren, analysera avvikelser och prognos samt värdera finansiella risker och möjligheter i kundprojekt?
Vi söker dig som arbetar med ekonomi och vill bidra i vår starka tillväxtresa och utvecklas tillsammans med oss.
Just nu söker vi en Controller till vår projektorganisation.
Din framtida utmaning
Som Project Controller representerar du finansavdelningen i kundprojekt. Här samarbetar olika avdelningar inom företaget för att leverera kundkontraktets åtagande gällande tid, kostnad och kvalitet. Du har en ledande och sammanhållande roll med stöd från olika specialistroller inom finans.
Utifrån projektets karaktär och komplexitet kommer du bland annat att;
• Sammanställa projektets ekonomiska rapportering till projektledare och finansledning
• Analysera och värdera projektets finansiella status och arbeta med prognoser
• Ha dialog med ledande projekt resurser i frågor av finansiell och affärsmässig karaktär
• Följa upp projektets kostnadsplan
• Ansvara för finansiella scenarioanalyser och utredningar
• Analysera och rapportera projektets risker och möjligheter
• Medverka i kundmöten och kontraktsförhandlingar, enligt uppdrag från anbuds- och projektledare
• Delta i externa och interna finansiella revisioner
Den du är
Vi söker dig med akademisk examen inom ekonomi eller finans. Tidigare erfarenhet inom Controlling och affärssystem såsom SAP är meriterande. Du kan kommunicera obehindrat såväl på svenska som på engelska och har mycket goda kunskaper i Excel.
Du är drivande lagspelare, tar egna initiativ och gillar att arbeta med en blandning av nya och återkommande arbetsuppgifter. Du är trivs i en miljö där förändring är en del av vardagen.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss kommer du att ha roligt på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer tillhöra en controller avdelning på ungefär 20 anställda. Våra medarbetare på avdelningen arbetar i allt från anbud, support, utvecklings till leverans projekt. På centrala finansavdelningen har vi ytterligare roller för att stötta verksamheten. Här på BAE Systems Hägglunds AB finns stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-08-04Kontaktperson för detta jobb
Är du intresserad och vill veta mera, kontakta Fredrik Hägglund, Chef Project Controlling på telefon 0660-806 48 eller ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg, tel 070 – 169 91 76.
Vänta inte med att skicka in din ansökan, intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Tjänstenär en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetsprövning och drogtest.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Annelie Öfverdahl-Nyberg, Rekryterare 070-1699176 Jobbnummer
10021217