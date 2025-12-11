Project Controller till samhällsviktig infrastrukturaktör
2025-12-11
Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
För vår kunds räkning söker vi nu en project controller som tillsammans med en erfaren kollega kommer att arbeta med det dagliga ekonomiarbetet i företagets projekt. Kunden är en väletablerad aktör inom järnvägsinfrastruktur som bygger, driver och underhåller spårväg, järnväg och tunnelbana. I rollen får du möjlighet att utvecklas inom ekonomistyrning, med särskilt fokus på projektuppföljning och rapportering i en verksamhetsnära miljö. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Wrknest.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta brett med ekonomi i en projektbaserad verksamhet. Du kommer exempelvis att:
Ta fram ekonomiska underlag
Förbereda bokslut och bistå i månadsrapportering
Följa upp projektens ekonomi och analysera avvikelser
Samverka med platschefer och arbetsledare för att säkerställa ekonomisk kontroll
Hantera data i Excel och affärssystem
Delta i budget- och prognosarbete
Projektredovisning
Vi söker dig som
Har en relevant utbildning inom ekonomi flera års erfarenhet av en liknande roll, med projektredovisning, successiv vinstavräkning och uppföljning och analys av ekonomi i projekt. Du är trygg i Excel och van att hantera siffror. Svenska och engelska flytande i tal och skrift är ett krav då arbetet sker i nära dialog med produktionspersonal.
Vi ser det som meriterande med
Erfarenhet av Navision
Erfarenhet av successiv vinstavräkning
Tidigare arbete i bygg-, anläggnings- eller infrastrukturbransch
Vi söker dig som är nyfiken, kommunikativ, strukturerad och har en stark vilja att utvecklas. Du trivs i en verksamhetsnära miljö där dialogen är rak och vardagen stundtals intensiv. Här passar du som är prestigelös, tycker om att samarbeta och gärna tar eget ansvar. Det är en dynamisk miljö med högt i tak, där du får växa i takt med uppgifterna.
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag på 2-5 månader via oss på Wrknest
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan uppdraget kan påbörjas Om företaget
Företaget är en ledande aktör inom järnvägsinfrastruktur och arbetar med allt från drift och underhåll till större investeringsprojekt. Här blir du en del av ett team med hög kompetens och stort engagemang för att hålla Sveriges spår i toppskick.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på. Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
