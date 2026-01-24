Programmerare Back-end & API-utveckling
2026-01-24
Programmerare - Back-end & API-utveckling
Delphi, C++, Node.js | Windows | Systemnära utveckling
Vill du arbeta med teknik som faktiskt gör skillnad - där mjukvara möter hårdvara, kundsystem och verkliga miljöer?
Milleteknik befinner sig på en spännande tillväxt- och utvecklingsresa och söker nu en programmerare som vill vara med och bygga nästa generations tjänster och integrationer inom strömförsörjning och säkerhetssystem.
Om rollen
I rollen som programmerare arbetar du systemnära med vidareutveckling av våra befintliga Windowsbaserade applikationer samt utveckling av nya tjänster och API:er. Du är med och skapar lösningar som sträcker sig över hela systemets livscykel - från dimensionering och beräkning till uppkopplade produkter och planerat underhåll.
Du kommer bland annat att:
Vidareutveckla och strukturera befintlig Delphi-kod för PowerAdmin, tillhörande app och databaser
Arbeta med C++-integrationer mot våra inbyggda system och produkter
Utveckla och förbättra vårt dimensioneringsverktyg i Node.js och JavaScript
Bygga nya REST-API:er från grunden för partner- och systemintegrationer
Integrera realtidsdata från strömförsörjningsutrustning in i våra system
Arbeta med felsökning, teknisk problemlösning och avancerat partnerstöd (ca 30 % av rollen)
Dokumentera kod, API:er och tekniska flöden
Arbetet sker i nära samarbete med både interna funktioner och externa mjuk- och hårdvarupartners.
Vi söker dig som har:
1-3 års erfarenhet av programmering efter relevant utbildning
Goda kunskaper i Delphi, C++ samt Node.js och JavaScript
Erfarenhet av Windowsbaserad utvecklingsmiljö
Grundläggande förståelse för back-end-utveckling, REST-API:er, JSON och Git
Förmåga att snabbt sätta dig in i och vidareutveckla befintlig kodbas
God svenska i tal och skrift
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av databaser (SQL)
Erfarenhet av system- och API-integrationer
Grundläggande nätverkskunskap
Intresse för hur mjukvara samverkar med hårdvara
Erfarenhet av tekniskt partner- eller kundstöd
Personliga egenskaper vi värdesätter
Du är strukturerad, nyfiken och analytisk. Du trivs med ansvar, vågar ställa frågor och uppskattar att arbeta både med nyutveckling och stabil vidareutveckling av befintliga system. Du har förståelse för vikten av kvalitet, driftsäkerhet och bakåtkompatibilitet.
Hos Milleteknik får du
En tekniskt varierad roll i ett bolag på en tydlig framgångsresa, där du får arbeta nära både produkter, teknik och kunder - och vara med och påverka hur framtidens lösningar byggs.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: roma@rekryteringsbolaget.se
