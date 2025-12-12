Programme Financial Controller Till GKN Aerospace
NearYou Sverige AB / Controllerjobb / Trollhättan Visa alla controllerjobb i Trollhättan
2025-12-12
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-12Om företaget
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace hjälper dig på vägen. Vår
teknologi och våra komponenter används i 90% av världens flygplan, i allt från små och stora passagerarflygplan,
affärsjets samt i världens mest avancerade stridsflygplan. Vi designar och tillverkar även innovativa komponenter till
rymdsystem. Vi utvecklas ständigt, banar väg för ny teknik och utmanar oss själva för att bli bättre i allt vi gör.
Vi söker drivna och passionerade medarbetare som vill göra en skillnad! Var med och påverka den hållbara
omvandlingen av flygindustrin och hitta en plats där din karriär tar fart i en värld av enorma möjligheter att lära och
utvecklas.
Tjänstebeskrivning
Som Program Controller är du en del av program teamet (IPT) och ansvarar för det löpande
finansiella arbetet för en delmängd av kundportföljen tillsammans med IPT controller som har ett
övergripande ansvar för hela kundportföljen. Du kommer i ditt arbete att agera business partner till
bl.a program managers, program director & customer finance director.
• Rapportera och övervaka finansiell status genom att ta fram prognoser, analysera resultat,
däribland månadsbokslut, samt bidra med förklaringar och förbättringar.
• Säkerställa att all finansiell data rapporteras i tid och är korrekt
• Prognostisera och följa upp kassaflöde samt uppföljning av sena betalningar.
• Analysera och förklara avvikelser mellan bland annat utfall, prognos, budget &
strategiplaner.
• Identifiera, utvärdera och kommunicera risker samt ta fram lösningar för att mitigera
riskerna.
• Delta i bokslutsarbetet genom att säkerställa att allt bokats korrekt samt att eventuella
avsättningar görs.
• Ta fram fakturaunderlag och skapa fakturor
• Arbeta nära IPT controller samt Site controller för att förse intressenter med en korrekt
helhetsbild.Kvalifikationer
För att passa i den här rollen tror vi att du är trygg i din kompetens, med en drivkraft att ta dig an
utmaningar och tänka framåt. Du har både en analytisk och noggrann ådra och gillar att ta ansvar
för att teamet skall nå sitt resultat. En viktig del av ditt arbete är att förse beslutsfattare med
beslutsunderlag och för att göra det på bästa sätt har du förmågan att förvandla finansiell data och
input från verksamheten till ord.
Du har en avslutad universitetsutbildning med ekonomisk inriktning, eller annan utbildning som vi
bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du även hunnit med att jobba några år inom
området och har varit med om ett antal budgetcykler och årsbokslut. Det är viktigt att du känner
dig trygg att arbeta i excel och om du har tidigare erfarenhet med SAP så är även det meriterande.
Då vi är en global koncern är det viktigt att du har mycket goda kunskaper i tal och skrift, både i
engelska och svenska.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa Rekryteringskonsult Mira Schoultz tel 0707858638. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Mira Schoultz mira.schoultz@nearyou.se Jobbnummer
9641151