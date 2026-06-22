Programledare / Temaledare
Soros Consulting AB / Kulturjobb / Sundbyberg Visa alla kulturjobb i Sundbyberg
2026-06-22
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Vi söker nu en senior programledare till ett strategiskt uppdrag inom offentlig verksamhet. Rollen passar dig som har lång erfarenhet av att leda komplexa förändringar, skapa struktur i stora initiativ och driva strategisk utveckling i nära samverkan med verksamhet, IT, analys, arkitektur och ledning.
Om uppdraget
Du kommer att verka som huvudsamordnare för en strategisk förflyttning med fokus på att stärka organisationens analysförmåga och utveckla förmågan att använda information som en strategisk resurs. Uppdraget handlar om att skapa riktning, struktur, styrning och uppföljning för ett område som är centralt för verksamhetens långsiktiga utveckling.
Rollen är tydligt inriktad på samordning, prioritering och uppföljning snarare än operativ leverans. Du kommer att arbeta nära flera verksamhetsområden och bidra till att skapa samsyn och framdrift i ett initiativ med stor påverkan på verksamhetens styrning, analys och digitala utveckling.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Samordna och strukturera arbetet inom ett större strategiskt förändringsinitiativ
Skapa riktning, styrning och uppföljning i nära samverkan med verksamhet, IT, analys, arkitektur och ledning
Driva prioritering och koordinering mellan flera intressenter och beroenden
Bidra till att utveckla organisationens analysförmåga och informationsanvändning
Följa upp progression, risker och beroenden i en komplex förändringsmiljö
Stötta en strategisk förflyttning från nuläge till etablerad styrning och förvaltning
Krav för uppdraget
Obligatoriska krav
Minst 8 års arbetslivserfarenhet av ledning och samordning av komplexa förändringar
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med agil transformation
Minst 1 års aktuell arbetslivserfarenhet av strategisk utveckling av analysförmåga i en större organisation med minst 5 000 anställda
Arbetslivserfarenhet av att leda eller samordna verksamhetskritiska plattformsmigreringar i större organisationer med minst 5 000 anställda
Arbetslivserfarenhet av att ha lett ett kritiskt digitaliseringsinitiativ på en myndighet
Meriterande
Erfarenhet av att skapa verksamhetsnytta med data, analys och AI
Erfarenhet av plattformsmigrering
Erfarenhet av Informatica
Erfarenhet från myndighet med minst 10 000 medarbetare
Uppdragsinformation
Sista anbudsdag: 26 juni
Plats: Sundbyberg
Distans: upp till 2 dagar per vecka
Säkerhetsprövning kan bli aktuell
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9973916