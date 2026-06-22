Programkoordinator till Husqvarna
Framtiden i Sverige AB / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-06-22
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, Aneby
, Habo
, Mullsjö
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Är du en strukturerad och kommunikativ person som trivs i en koordinerande roll? Vill du vara en nyckelspelare i en internationell och dynamisk organisation? Då kan detta vara rollen för dig!Arbetsuppgifter
Som Programkoordinator får du en central roll i att stödja och utveckla den dagliga verksamheten inom ett globalt program. Du säkerställer att arbetssätt, resurser och processer är i linje med programmets mål och strategi.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:Koordinera dagliga operativa aktiviteter inom programmet
Samarbeta nära Program Management, PMO samt HR-funktioner globalt och lokalt
Stötta resursplanering och bemanning i en global/virtuell organisation
Administrera och följa upp personalrelaterade processer
Ansvara för dokumentation, administration och uppföljning av data kopplat till programmet
Utveckla och förbättra arbetssätt, strukturer och processer
Bidra till organisationsutveckling och kontinuerliga förbättringar
Planera och följa upp kompetensutvecklingsinsatser
Koordinera omskolning och vidareutbildning inom programmet
Säkerställa att riktlinjer, regelverk och etiska standarder efterlevs tillsammans med HR
Stötta intern kommunikation och informationsflöde inom programmet
Främja engagemang och trivsel bland programdeltagarePubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av koordinerande och administrativa roller, gärna från komplexa organisationer eller förändringsmiljöer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:Erfarenhet av operativt arbete i en koordinerande funktion
God administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Erfarenhet av att arbeta med personalrelaterade processer
Stark kommunikativ förmåga och vana att samverka med olika intressenter
Förmåga att översätta strategi till praktiska arbetssätt
God samarbetsförmåga och erfarenhet av tvärfunktionellt arbete
Ett proaktivt och lösningsorienterat arbetssätt
Ett intresse för förbättringsarbete och effektivisering
Om Husqvarna
Husqvarna Group är ett internationellt bolag med en anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är de världsledande inom utomhusprodukter för både privat och offentlig sektor, och pionjärer inom smarta trädgårdslösningar, där Automower är ett välkänt exempel. Husqvarna präglas av innovation, hållbarhet och en inkluderande företagskultur där varje medarbetares utveckling står i fokus.Du erbjuds en dynamisk roll i en internationell miljö där du får möjlighet att påverka och bidra till långsiktig utveckling. Här får du vara med och skapa struktur, stötta medarbetare och driva arbetet framåt i ett viktigt program.
Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och har som mål att göra skillnad i människors liv genom att matcha rätt person med rätt roll. Vi är specialister på att rekrytera tekniska talanger och finns på åtta orter i Sverige. För den här tjänsten kommer du att arbeta som konsult via Framtiden för att på sikt ha möjlighet att gå över i anställning direkt på Husqvarna.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52794_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
561 31 HUSKVARNA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com Jobbnummer
9973568