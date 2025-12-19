Programansvarig
Vill du bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft genom forskning och utbildning? KK-stiftelsen söker en eller två programansvariga som vill bidra till att utveckla vår verksamhet och driva strategiska satsningar inom forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet.
KK-stiftelsen finansierar projekt vid Sveriges högskolor och nya universitet i nära samverkan med näringslivet. Vi är en mindre organisation med 12 anställda. Arbetet på vårt trivsamma kontor vid Kungsträdgården i centrala Stockholm präglas av arbetsglädje, nyfikenhet och stort engagemang. Dialog och samverkan är viktigt för oss, och vi gillar att utmana oss i att tänka nytt.
OM ROLLEN
Som programansvarig blir du en nyckelperson i stiftelsens arbete med att planera, genomföra och följa upp våra programsatsningar. Rollen är bred och ger stora möjligheter att involveras i olika delar av verksamheten, från strategisk utveckling och analys till dialog med akademi och näringsliv. Vi befinner oss just nu i en fas där vi håller på att genomföra en ny strategi för verksamheten. Arbetsuppgifterna kan omfatta:
Utveckling och handläggning av program och särskilda satsningar
Omvärldsbevakning och analys för att identifiera nya behov och möjligheter
Uppföljning och utvärdering av projekt, satsningar och program
Dialog och samverkan med lärosäten, företag och andra aktörer
Kommunikation och påverkansarbete genom seminarier, workshops och rapporter
DIN PROFIL
Vi söker dig som har:
Examen på lägst masternivå, gärna forskarutbildning
God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Kunskap om universitets- och högskolesystemet och/eller näringslivet och dess villkor för forskning, samverkan och kompetensförsörjning
Minst några års relevant yrkeserfarenhet
Meriterande:
Erfarenhet av samverkansprojekt mellan akademi och näringsliv
Erfarenhet av forskningsfinansiering
Vana vid analys- och utvärderingsarbete
Erfarenhet av strategiskt påverkansarbete eller kommunikationPubliceringsdatum2025-12-19Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och motivation. Du är initiativrik, analytisk och har förmåga att driva ditt arbete självständigt. Du kombinerar effektivitet med noggrannhet och har integritet i dialogen med våra intressenter.
ANSTÄLLNING
Tjänsten är tillsvidare med provanställning. Heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Lön och villkor enligt individuell överenskommelse. KK-stiftelsen har kollektivavtal.
ANSÖKAN
Skicka CV och personligt brev till rekrytering@kks.se
. Ange diarienummer 20250081A i ämnesraden. Sista ansökningsdatum: 2026-01-18.
KONTAKT
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta gärna Therése Nordström, chef för finansiering och genomslag på therese.nordstrom@kks.se
.
Observera att vi har begränsad möjlighet att besvara frågor under jul och nyår. Vi återkommer så snart som möjligt efter helgerna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
