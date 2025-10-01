Proffsig och glad Lokalvårdare
2025-10-01
Trolltina är ett städbolag som utgår från Kumla där vi lägger stort fokus på kvalité, service och miljö. Vi har kunder runt hela Örebro län från Askersund i syd till Nora i Norr.
Med ett kundfokus i högsta kvalité och gediget hårt arbete så fortsätter vi växa i Örebro län och vi hoppas ni vill ta del av den resan.
Vi städar både i privata hem och hos företag.
Vi är kända för att vara proffsiga, trevliga och effektiva! Piffar det där lilla extra som verkligen uppskattas och sätter guldkant på hemmet.
Vi arbetar mellan 7.00-16.00 måndag till fredag
Vi åker våra firmabilar så kravet vi har är att du har B-körkort manuellt
Vi har kollektivavtal och schyssta villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: troll@trolltina.se
Agera & Partners AB (org.nr 556992-2502), http://www.trolltina.se
692 32 KUMLA
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Trolltina
