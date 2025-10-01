Proffsig och glad Lokalvårdare

Agera & Partners AB / Städarjobb / Kumla
2025-10-01


Visa alla städarjobb i Kumla, Hallsberg, Örebro, Askersund, Laxå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Agera & Partners AB i Kumla, Göteborg, Mölndal eller i hela Sverige

Trolltina är ett städbolag som utgår från Kumla där vi lägger stort fokus på kvalité, service och miljö. Vi har kunder runt hela Örebro län från Askersund i syd till Nora i Norr.
Med ett kundfokus i högsta kvalité och gediget hårt arbete så fortsätter vi växa i Örebro län och vi hoppas ni vill ta del av den resan.
Vi städar både i privata hem och hos företag.
Vi är kända för att vara proffsiga, trevliga och effektiva! Piffar det där lilla extra som verkligen uppskattas och sätter guldkant på hemmet.
Vi arbetar mellan 7.00-16.00 måndag till fredag
Vi åker våra firmabilar så kravet vi har är att du har B-körkort manuellt
Vi har kollektivavtal och schyssta villkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: troll@trolltina.se

Arbetsgivare
Agera & Partners AB (org.nr 556992-2502), http://www.trolltina.se
Marsvägen 2B (visa karta)
692 32  KUMLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Trolltina

Jobbnummer
9534872

Prenumerera på jobb från Agera & Partners AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Agera & Partners AB: