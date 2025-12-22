Professionsstöd till NPF-team - Centrala elevhälsan
Västerås stad satsar och startar upp ett operativt stödteam som ska stärka skolornas kompetens kring barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi söker två trygga och engagerade medarbetare som vill öka kunskapen kring NPF och skapa bättre förutsättningar för alla barn att klara skolarbetet. Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Du arbetar aktivt genom observation, kartläggning, handledning och uppföljning på individnivå riktat mot förskola, grundskolans lägre åldrar och fritidshem. Uppdraget består av att arbeta med barnet/eleven och de vuxna som finns i dess närhet (inkl. vårdnadshavare) med målet att förbättra lärmiljön och stötta skolorna i att kompensera för de utmaningar som uppstår utifrån funktionsnedsättningen. Du handleder och coachar pedagoger och skolpersonal, erbjuder kompetensutveckling och utbildningsinsatser och arbetar förebyggande genom att utveckla arbetssätt och metoder som stärker skolornas förmåga att möta barn och elever med NPF. Du samarbetar med förskolornas BHT och grundskolornas EHT under pågående insats och vid övergångar. Arbetet innebär att växla mellan analys, dialog, praktiskt stöd och reflektion tillsammans med personalgrupper.
Din kompetens
Vi söker dig som är specialpedagog, legitimerad psykolog, beteendevetare, socionom eller socialpedagog och som har erfarenhet av att handleda och kompetensutveckla skolpersonal i frågor som rör elever med NPF. Det är en fördel om du har arbetat med kartläggning och observation inom skolan, vana att ta fram utbildningsmaterial och erfarenhet av att samarbeta med t.ex Socialtjänsten.
Du trivs i mötet med människor och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, både med elever och med personal. I rollen behöver du kunna ta egna initiativ och driva frågor framåt, samtidigt som du är tydlig och lyhörd i din kommunikation. Du är bekväm med att planera ditt arbete, skapa struktur och följa processer över tid i nära samarbete med kollegor och skolans elevhälsoteam.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att vara med och utveckla ett nytt arbetssätt från grunden och bidra till ett långsiktigt kompetenslyft i våra skolor. Du blir del av ett litet, kompetent och stödjande team där ni tillsammans driver ett meningsfullt utvecklingsarbete som gör konkret skillnad för barn/elever och personal. Samtidigt blir du en del av det större sammanhanget Centrala elevhälsan och den bredd av kompetens och erfarenhet som finns där.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringenheten@vasteras.se
.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
