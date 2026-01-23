Produkttestare Teledyne Flir

Thalamus it consulting AB / Supportteknikerjobb / Täby
2026-01-23


Visa alla supportteknikerjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Thalamus it consulting AB i Täby, Danderyd, Sollentuna, Solna, Järfälla eller i hela Sverige

Bli produkttestare som tar avancerad IR-teknik till nästa nivå!
Är du nyfiken, praktiskt lagd och älskar att förstå hur teknik fungerar på riktigt? Nu söker Teledyne FLIR, en global ledare inom infraröd och termisk teknik, en produkttestare som vill vara en del av en värld där innovation och precision möts - varje dag.

Din framtida vardag hos Teledyne FLIR
Som produkttestare blir du en viktig del i att säkerställa att några av världens mest avancerade IR-produkter håller absolut toppklass. Du får jobba nära tekniken, människorna och utvecklingen.


Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
-Test och verifiering av högteknologiska IR-produkter

• Medverkan vid framtagning av provinstruktioner och provutrustningar

• Statusuppföljning, felsökning och arbete med ständiga förbättringar

• Vid behov delta vid slutkontroller tillsammans med kund

Arbetstiden är dagtid - med flex. Och här finns goda möjligheter att ta egna initiativ och påverka hur arbetet utförs.

Varför jobba på Teledyne FLIR?
Att arbeta på Teledyne FLIR innebär att kliva in i en unik miljö där hela livscykeln för produkterna - forskning, utveckling, mjukvara, hårdvara och montering - sker under ett och samma tak i Täby. Det ger dig möjligheten att följa tekniken från idé till färdig produkt.
Här får du:

Möjlighet att utveckla din karriär hos världens ledande företag inom termisk och infraröd teknik

Vara en del av ett marknadsledande bolag med över 50 års erfarenhet

Arbeta i en vänlig, kreativ och samarbetande kultur där problemlösning är en del av vardagen

Ta del av ett rikt utbud av aktivitetsgrupper - allt från lunchjogging och innebandy till fotoklubb och gemensamma skidresor

Njuta av fin arbetsmiljö, gym i huset och vacker natur precis utanför

Din bakgrund
Vi tror att du har:

Teknikutbildning på gymnasienivå eller högre

Minst 3 års relevant yrkeserfarenhet

Du bör kunna:

Mätteknik, datoriserade mätsystem och okulärkontroll

Analog och digital elektronik

Meriterande kunskaper:

Nätverkslösningar och kommunikation

Linux

IR-teknologi

Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.

Din personlighet - den som verkligen gör skillnad
Vi tror att du är en analytisk och praktiskt lagd person som trivs med att både lösa problem självständigt och samarbeta med andra. Du gillar struktur och ansvar och är trygg i att planera ditt eget arbete.
Vi ser gärna att du är:

Noggrann och självgående

En positiv lagspelare

Teknikintresserad och nyfiken

Din nya arbetsgivare - trygghet, gemenskap och utveckling
Oavsett om du blir anställd hos Thalamus eller Teledyne FLIR kan du räkna med en trygg och stabil anställning. Du får:

Kollektivavtal

Fast månadslön

Friskvårdsbidrag

Pension & försäkringar

Företagsevenemang som AW:s, sommar- och julfester

En arbetsplats där din röst spelar roll och där trivsel är viktigt

Vi värdesätter mångfald och tror starkt på vad olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv tillför.
Thalamus är ett familjärt bolag i Alvik strand som i 20 år jobbat med rekrytering och konsultverksamhet inom IT & teknik. Vi är ett glatt och kunskapsdrivet gäng där kvalitet, nytänkande och personligt engagemang är centralt - och det märks genom hela processen.

Redo att ta nästa steg?
Vi längtar efter att få läsa din ansökan! Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta: Eva Baumgartner - 070 593 65 20
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 15/2 2026.
Välkommen till en tjänst där du får jobba med framtidens teknik - på riktigt!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thalamus IT Consulting AB (org.nr 556596-0423), http://www.thalamus.se

Arbetsplats
Thalamus IT Consulting

Kontakt
Eva Baumgartner
eva.baumgartner@thalamus.se

Jobbnummer
9701258

Prenumerera på jobb från Thalamus it consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Thalamus it consulting AB: