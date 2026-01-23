Produkttestare Teledyne Flir
2026-01-23
Bli produkttestare som tar avancerad IR-teknik till nästa nivå!
Är du nyfiken, praktiskt lagd och älskar att förstå hur teknik fungerar på riktigt? Nu söker Teledyne FLIR, en global ledare inom infraröd och termisk teknik, en produkttestare som vill vara en del av en värld där innovation och precision möts - varje dag.
Din framtida vardag hos Teledyne FLIR
Som produkttestare blir du en viktig del i att säkerställa att några av världens mest avancerade IR-produkter håller absolut toppklass. Du får jobba nära tekniken, människorna och utvecklingen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
-Test och verifiering av högteknologiska IR-produkter
• Medverkan vid framtagning av provinstruktioner och provutrustningar
• Statusuppföljning, felsökning och arbete med ständiga förbättringar
• Vid behov delta vid slutkontroller tillsammans med kund
Arbetstiden är dagtid - med flex. Och här finns goda möjligheter att ta egna initiativ och påverka hur arbetet utförs.
Varför jobba på Teledyne FLIR?
Att arbeta på Teledyne FLIR innebär att kliva in i en unik miljö där hela livscykeln för produkterna - forskning, utveckling, mjukvara, hårdvara och montering - sker under ett och samma tak i Täby. Det ger dig möjligheten att följa tekniken från idé till färdig produkt.
Här får du:
Möjlighet att utveckla din karriär hos världens ledande företag inom termisk och infraröd teknik
Vara en del av ett marknadsledande bolag med över 50 års erfarenhet
Arbeta i en vänlig, kreativ och samarbetande kultur där problemlösning är en del av vardagen
Ta del av ett rikt utbud av aktivitetsgrupper - allt från lunchjogging och innebandy till fotoklubb och gemensamma skidresor
Njuta av fin arbetsmiljö, gym i huset och vacker natur precis utanför
Din bakgrund
Vi tror att du har:
Teknikutbildning på gymnasienivå eller högre
Minst 3 års relevant yrkeserfarenhet
Du bör kunna:
Mätteknik, datoriserade mätsystem och okulärkontroll
Analog och digital elektronik
Meriterande kunskaper:
Nätverkslösningar och kommunikation
Linux
IR-teknologi
Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Din personlighet - den som verkligen gör skillnad
Vi tror att du är en analytisk och praktiskt lagd person som trivs med att både lösa problem självständigt och samarbeta med andra. Du gillar struktur och ansvar och är trygg i att planera ditt eget arbete.
Vi ser gärna att du är:
Noggrann och självgående
En positiv lagspelare
Teknikintresserad och nyfiken
Din nya arbetsgivare - trygghet, gemenskap och utveckling
Oavsett om du blir anställd hos Thalamus eller Teledyne FLIR kan du räkna med en trygg och stabil anställning. Du får:
Kollektivavtal
Fast månadslön
Friskvårdsbidrag
Pension & försäkringar
Företagsevenemang som AW:s, sommar- och julfester
En arbetsplats där din röst spelar roll och där trivsel är viktigt
Vi värdesätter mångfald och tror starkt på vad olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv tillför.
Thalamus är ett familjärt bolag i Alvik strand som i 20 år jobbat med rekrytering och konsultverksamhet inom IT & teknik. Vi är ett glatt och kunskapsdrivet gäng där kvalitet, nytänkande och personligt engagemang är centralt - och det märks genom hela processen.
Redo att ta nästa steg?
Vi längtar efter att få läsa din ansökan! Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta: Eva Baumgartner - 070 593 65 20
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 15/2 2026.
Välkommen till en tjänst där du får jobba med framtidens teknik - på riktigt! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
Thalamus IT Consulting Kontakt
Eva Baumgartner eva.baumgartner@thalamus.se Jobbnummer
9701258