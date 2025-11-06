Produktledare minröjningsmateriel
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-11-06
Nu söker vi en produktledare med erfarenhet av minröjningsmateriel och med en stark drivkraft för kvalitet. Vill du vara en del av kvalificerade projekt där du är med hela vägen från behov till leverans? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som produktledare för minröjningsmateriel arbetar du med marinens sök- och röjningsmateriel för minor. Du stödjer teknisk chef och chefsingenjören genom att inneha det tekniska designansvaret under pågående anskaffning av materiel och större modifieringar, samt stödjer Försvarsmakten i deras utövande av tekniskt designansvar i vidmakthållandefasen.
I det tekniska designansvaret ansvarar du för utveckling, konfigurationsledning, uppföljning av status och prestanda samt kvalitetssäkringen av de system som ingår i ditt ansvarsområde. Du tar också fram förslag till åtgärder för att korrigera eventuella funktionella och säkerhetsmässiga felaktigheter.
I rollen deltar du i både anskaffnings- och vidmakthållandeprojekt, vilket innebär att du är involverad i såväl planering som genomförande och uppföljning, för att säkerställa materielens tekniska funktion över hela dess livscykel. Du bidrar också i framtagning av underlag till försvarsmaterielplanen och företräder FMV i internationella samarbeten.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor ingår i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har en civil - eller högskoleutbildning med teknisk inriktning eller en officersutbildning alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt.
För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har erfarenhet av att leda livscykelplanering och vidmakthållande/eftermarknad av marinens minröjningsmateriel samt utvärderingen av detta. Vidare har du erfarenhet av operativ drift och vidmakthållande av systemen, eller andra tekniska system med motsvarande komplexitet. Tjänsten ställer krav på god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift, liksom B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet från tekniskt projektarbete inom marina system liksom om du har erfarenhet av verifiering och validering av system, där du arbetat med provning gentemot en kravbild och en teknisk specifikation. Det är också meriterande om du har erfarenhet av och kunskap om riskhantering och systemsäkerhetsarbete.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är självgående och initiativtagande, du tar ansvar för din uppgift och driver arbetet framåt för att uppnå resultat. Du planerar, organiserar och strukturerar ditt arbete och lägger ner stor vikt vid att nå god kvalitet.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet. Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde marinmateriel som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 27:e november 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Anna Petersson på Anna.Petersson@fmv.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
