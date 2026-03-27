Produktledare Electronic Warfare
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Solna Visa alla maskiningenjörsjobb i Solna
2026-03-27
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som produktledare på Saab har du möjlighet att ansvara för komplexa produkter och tjänster, och vi söker nu en engagerad Produktledare med ansvar för produkter inom Electronic Warfare och deras underhållsförmåga med ingående testlösningar. Du blir en del av ett team som ansvarar för att utveckla och producera produkter inom Electronic Warfare samt etablera och långsiktigt vidmakthålla ett hållbart underhåll för dessa. Ditt arbete kommer direkt bidra till våra kunders operativa förmåga.
Produktledarrollen innebär ett ägarskap, kravställning och ansvar för att balansera tekniska aspekter med de kommersiella för att uppfylla avtalsförpliktelser och leverera kundvärde. Förmågan att skapa struktur i osäkerhet samt kommunicera mål och riktning till både interna och externa intressenter är viktigt för våra produktledare.
Som produktledare har du ett ansvar för produkt eller tjänst ur ett sälj och leveransperspektiv samt hur förändringar i produkten påverkar underhållslösningen, In-service support. Detta inkluderar:
* Produktlivscykelhantering inklusive roadmap och backlog
* Kravställning mot produkt, testlösning, underleverantörer samt den operativa underhållsverksamheten
* Problemhantering och support
* Leverans enligt kunders underhållskontrakt
* Samverkan med övriga produktledare inom plattformen samt Electronic Warfare
* Information och engagemangskapande inom organisationen för att möta kundernas förväntningar och säkerställa kommersiell framgång
* Starka relationer med kunder, leverantörer och interna intressenter
Tjänsten är placerad på vårt kontor Solna, dit vi flyttar från Järfälla i sommar, och arbetets art gör att vi gärna ser att du har en vilja att arbeta på plats. Tjänsten kräver vissa resor inom Sverige och även eventuellt utomlands.
För att trivas i denna roll ser vi att du har en teknisk bakgrund och erfarenhet av ledarskap. Du är bekväm med att arbeta både självständigt inom ditt kompetensområde och tillsammans med andra funktioner för att säkerställa kvalitet samt uppfylla kundkrav och deadlines. Du är en lagspelare som är beredd att göra det lilla extra för teamet och dess mål.
Vi ser att gärna att du som söker har:
* Minst 3 års erfarenhet som produktledare inom teknikintensiva branscher
* Är nyfiken, vill lära dig nya saker och kan anpassa dig till olika miljöer och kulturer
* Har en civilingenjörs- eller högskoleexamen inom tekniskt område eller motsvarande
* Har utmärkta kommunikationsfärdigheter på både svenska och engelska och är bra på att visualisera information och budskap
* Kan hantera stress och komplexa utmaningar med en positiv inställning
* Har en strukturerad arbetsmetodik
Vi ser det som meriterande om du har
* Tidigare arbete inom flyg- eller försvarsindustrin
* Erfarenhet av utvecklingsarbete också med agila metoder
* Erfarenhet av eftermarknadsverksamhet
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40819". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9822631