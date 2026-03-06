Produktledare Digital arbetsplats
2026-03-06
Riksantikvarieämbetet är Sveriges myndighet för frågor om kulturarvet. Vi arbetar för att kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturföremål och museer ska bevaras, användas och utvecklas. Vårt uppdrag styrs av regeringens mål för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet. Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba och vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Vi är cirka 250 anställda.
Enheten för IT-drift och infrastruktur består av 16 personer och arbetar med drift, support, förvaltning av myndighetens IT-infrastruktur.
Ansvarsområdena inom enheten är både breda och komplexa. Ansvaret sträcker sig över ett stort antal områden såsom: myndighetens digitala arbetsplats, applikationsdrift och myndighetens IT-infrastruktur.
Vi söker nu en produktledare för den digitala arbetsplatsen som vill ta ett helhetsansvar för att utveckla, prioritera och förvalta den digitala arbetsplatsen utifrån verksamhetens och användarnas behov.
Som produktledare för den digitala arbetsplatsen har du ett helhetsansvar för tjänstens värde, utveckling och livscykel. Den digitala arbetsplatsen bygger i huvudsak på Microsoft 365 (bl.a. SharePoint, Teams och relaterade tjänster) som används dagligen av hela myndigheten.
I rollen ansvarar du för att:
- sätta målbild och riktning för den digitala arbetsplatsen
- översätta verksamhetens behov till prioriterade initiativ och förbättringar
- säkerställa att plattformen utvecklas på ett sätt som stödjer effektiva arbetssätt, samarbete och informationsdelning
- balansera användarnytta, säkerhet, regelefterlevnad och tekniska förutsättningar
- hantera enhetslicenser
Du arbetar nära verksamheten, IT, säkerhetsfunktioner och externa leverantörer och fungerar som länk mellan användarbehov och teknisk realisering.
Du får också möjlighet att identifiera och genomföra kompetenshöjande insatser för kollegor inom olika delar av organisationen och därmed bidra till att stärka vår gemensamma digitala förmåga. Du kommer att arbeta med kontaktytor på olika nivåer, både inom och utanför myndigheten.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
- Relevant högskole-/universitetsutbildning inom digitalisering, IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- Erfarenhet av att ha arbetat som produkt- eller förvaltningsledare
- Erfarenhet av att operativt leda utvecklingsprojekt och förändringsarbete
- Mycket god erfarenhet av Microsoft 365
- Mycket god erfarenhet av Microsoft Sharepoint
- God erfarenhet av leverantörskontakter
- Förmåga att identifiera effektiviseringsmöjligheter inom verksamheter
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, då du ska kunna skriva beskrivningar, dokumentation samt styrande dokument kopplat till den digitala arbetsplatsen.
Meriterande är om du har:
- Erfarenhet av att utbilda egen personal
- Erfarenhet att arbeta i en statlig organisation
- Kunskap om upphandling, GDPR samt information- och IT-säkerhet
- God erfarenhet av att arbeta enligt ITIL
- Erfarenhet av AI tillämpningar och Ms Copilot
För att lyckas i tjänsten krävs att du har en god pedagogisk förmåga, är ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du har ett högt säkerhetstänk där information- och IT-säkerhet alltid finns med som en naturlig del i ditt arbete. Du motiveras av problemlösning samt har god förståelse för ett processinriktat arbetssätt.
Service är för dig en självklarhet och du har lätt för att bygga goda relationer och samarbeta med andra. Du är en skicklig kommunikatör som är van att facilitera inom de förändringsprojekt du driver. Du är nyfiken och intresserad av att förstå användarens perspektiv.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Visby, med en möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
