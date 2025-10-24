Produktionstekniker Beordringsansvarig
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-10-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren Beordringsansvarig Produktionstekniker till vår kund inom avancerad tillverkningsindustri med fokus på flygsystem. Här får du en central roll i att driva effektivisering och utveckling av produktionsflöden i en högteknologisk och komplex miljö.
Om uppdraget
Som Beordringsansvarig Produktionstekniker blir du en nyckelperson i produktionsflödet och ansvarar för att säkerställa en balanserad och effektiv produktion. Du arbetar i gränssnittet mellan konstruktion och tillverkning och har ett helhetsansvar för din takt inom slutmontering. I rollen ingår att proaktivt identifiera och genomföra förbättrings- och optimeringsinitiativ med fokus på kvalitet, ledtid och effektivitet.
Exempel på arbetsuppgifter
• Förvalta körplan och planering för din takt
• Optimera produktionsflöden och arbetsmetoder
• Utforma layouter och arbetsplatser för bästa flödeseffektivitet
• Genomföra värdeflödesanalyser och balanseringsarbete
• Planera och implementera produktionsuppdateringar utifrån konstruktionsförändringar
• Följa upp produktionsekonomi med fokus på mantid och ledtidPubliceringsdatum2025-10-24Profil
Vi söker dig som har en produktionsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet samt bakgrund inom produktionsteknik, gärna från tillverkningsindustrin. Du har en stark drivkraft att förbättra, effektivisera och optimera produktionsprocesser och trivs i en miljö med högt tekniskt innehåll.
• Produktionsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
• 2-4 års erfarenhet inom produktionsteknik
• Erfarenhet av att implementera nya produkter i produktion
• God förståelse för LEAN-metodik
• Förmåga att arbeta tvärfunktionellt och driva förbättringsarbete
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Säkerhetsprövning RK3 krävs innan start
Meriterande
• Erfarenhet av balansering, flödessimulering och värdeflödesanalys
• Erfarenhet av IFS ERP9 eller liknande berednings- och affärssystemDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är förbättringsdriven, effektiviseringsinriktad och analytisk. Du arbetar självständigt men samarbetar gärna tvärfunktionellt och trivs med att ta ansvar för hela flöden. Du har en naturlig förmåga att se förbättringspotential och att omsätta idéer till konkreta resultat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionstekniker -Linköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9574301