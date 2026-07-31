Produktionstekniker
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Maskiningenjörsjobb / Upplands-Bro Visa alla maskiningenjörsjobb i Upplands-Bro
2026-07-31
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Upplands-Bro
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Har du erfarenhet inom produktionsteknik och trivs i en praktisk roll där kvalitet och effektivitet står i fokus? Letar du efter en arbetsplats med flexibla arbetstider och lång erfarenhet? Nu söker vi efter produktionstekniker till Kitron Eltech i Kungsängen.Kitron Eltech är ett framgångsrikt och högteknologiskt företag där du får möjligheten att arbeta med avancerade produktionsprocesser i en modern industrimiljö. Här erbjuds du en långsiktig möjlighet i en stabil verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter.
Vi värdesätter balansen mellan arbete och fritid och tillämpar därför flextid samt kortare arbetsdagar på fredagar.
Vad innebär rollen
Som produktionstekniker kommer du att spela en nyckelroll inom företaget och ha ansvar för att utveckla, optimera och kvalitetssäkra tillverkningsprocesserna. Du samarbetar nära med produktion, kvalitetsavdelningen och andra team för att säkerställa en effektiv, säker och hållbar produktion.
• Optimera och kvalitetssäkra produktionsflöden
• Säkerställa att produktionen uppfyller krav på kvalité och effektivitet.
• Medverka vid avdelningsmöten i produktionen.
• Arbeta aktivt med förbättringsarbete, exempelvis Lean eller andra metoder.
• Implementera nya metoder och tekniker i produktionen
• Följa upp nyckeltal och rapportera till platschef.
• Kalibrera/service av verktyg/maskiner samt installera och driftsätta.
• Bedriva verksamheten enligt kraven i kvalitets och miljöledningssystemetKvalifikationer
Vi ser gärna att du hart följande:
• Erfarenhet av Lean, 5S eller andra förbättringsmetoder.
• God förståelse för produktionsflöden och kvalitetssäkring.
• Erfarenhet av förbättringsarbete och förändringsledning.
• God kommunikationsförmåga och vana att arbeta i team.
• Svenska och engelska i tal och skrift.
• Lösningsorienterad och strukturerad.
Anställningen
• Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och företagshälsovård
• Friskvårdsbidrag (3 000 kr/år)
• Marknadsmässig lön
• Karriärstöd och utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet till övertag hos kund
'Vi finns med på din resa från första kontakt och värdesätter välmående och goda relationer. Om företaget
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen får du en trygg anställning och möjlighet att arbeta hos noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder uppdrag som stärker ditt CV, breddar din erfarenhet och ger dig möjlighet att utvecklas inom olika branscher. Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en långsiktig partner i din karriär. Ansök redan idag – urval sker löpande!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Klarabergsgatan 60 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Kontakt
Jorgos Zouvani jorgos.zouvani@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
10017271