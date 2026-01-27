Produktionstekniker
2026-01-27
Produktionstekniker till HydraSpecma Wiro
Vill du ha en roll där du får vara nära produktionen, lösa problem på riktigt och samtidigt driva förbättringar som gör skillnad? HydraSpecma Wiro i Motala söker nu en produktionstekniker som vill ta ett tydligt ansvar för att utveckla våra arbetssätt, processer och produktionsflöden.
Hos oss blir du en viktig del av den dagliga driften - med stora möjligheter att påverka och förbättra.
Om HydraSpecma Wiro HydraSpecma är marknadsledande inom applikationsanpassade system och komponenter för hydraulik i Norden. Vi ingår i den börsnoterade koncernen Schouw & Co och har över 1500 medarbetare globalt. I Motala är vi cirka 80 anställda och arbetar främst mot verkstads-, gas- och vindindustrin.
Vi är en verksamhet i stark tillväxt och utveckling. Vi värdesätter en familjär och inkluderande arbetskultur, samtidigt som vi erbjuder stabiliteten och möjligheterna som kommer med att vara en del av en stor koncern.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I rollen som produktionstekniker arbetar du både operativt och utvecklingsinriktat nära verksamheten. Du driver förbättringar kopplat till kvalitet, effektivitet och kostnadseffektivitet samt är delaktig i investeringar och utveckling av produktionsprocessen.
Ditt ansvarsområde innebär bland annat att ta initiativ till förbättringar i arbetssätt och utrustning för att nå bättre kostnadseffektivitet. Driva produktionsutveckling och arbeta med efterkalkyler, samt arbeta aktivt för att minska avvikelser, kassationer och interna fel är också en del av ditt ansvarsområde. Tillsammans med verksamheten och kvalitetstekniker säkerställer ni kvalitet, effektivitet och stabilitet i produktionen. Ditt ansvarsområde innefattar även att beställa fixturer samt produktionsrelaterade verktyg och utrustning, föreslå och utvärdera investeringar i produktionen samt delta och driva arbetet med PFMEA.
Rollen innebär ett stort eget ansvar och kräver att du trivs i en miljö där man ibland behöver prioritera, agera snabbt och samtidigt tänka långsiktigt. Du blir även en viktig nyckelperson i vårt fortsatta arbete med att implementera 5S och Lean.
Din profil
Vi söker dig som har en praktisk och teknisk bakgrund och som trivs med att kombinera problemlösning med förbättringsarbete. Du är självgående, tar ansvar och gillar att driva saker hela vägen i mål.
Skallkrav
• Praktisk erfarenhet som produktionstekniker i en industriell miljö
• God kunskap om riskbedömning och kontrollplaner (PFMEA)
• God förståelse för mekanik samt ett genuint tekniskt intresse
• Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi värdesätter dig som har en stark problemlösningsförmåga och som vågar fatta och driva igenom beslut. Du är driven och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar bra med andra. Du kommunicerar tydligt och enkelt och du har ett prestigelöst arbetssätt där målet alltid är att hitta bästa lösningen för verksamheten.
Vårt erbjudande Vi erbjuder en roll där du får stort ansvar och möjlighet att påverka. Hos oss får du jobba i en modern produktionsmiljö med tydligt fokus på utveckling och förbättringar. Vi tillhör en internationell koncern och det finns goda möjligheter till kompetensutbyte och kompetensutveckling inom koncernen.
