Produktionstekniker
2025-10-22
Tollo söker en Produktionstekniker.
Som produktionstekniker skall du förbättra befintliga och bygga produktionslinjer för nya produkter med fokus på LEAN och högsta kvalitet. Du jobbar i ett team som supportrar vår produktion.
Rollen innebär att du arbetar aktivt med att förbättra och rationalisera verksamheten. Du arbetar både självständigt och ute i produktion tillsammans med personal från andra avdelningar och vårt team av produktionstekniker och underhållspersonal.
Huvudsakliga Ansvarsområden: Logistik och Linjärmontering.
Att optimera och förbättra produktionsområden inom logistik, förpackningar, lager och linjärproduktion där du tillsammans med ansvariga skall skapa de mest effektiva och ergonomiska lösningarna.
Konstruera t ex lyfthjälpmedel, fixturer och göra layouter.
Kostnadsberäkningar och uppföljning.
Ständiga förbättringar i produktion
Framtagning av Process-FMEA och Kontrollplaner.
Framtagning av förpackningar och förpackningsinstruktioner.
Arbetet innebär även att ta fram arbetsinstruktioner och göra EHS bedömningar.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas på positionen har du god teknisk kunskap, erfarenhet från bra produktionslösningar, materialflöden, ergonomi och linjär produktion eller liknande manuell montering. (t ex maskinbyggare)
Vi ser stor fördel i att du får ett helhetsansvar för dina ansvarsområden och du har troligen jobbat i en liknande roll inom tillverkande industri. Vi ställer uttalade krav på att du har god datakunskap och vana att rita i CAD program. Vi använder oss av SolidWorks och Autocad.
Du har god administrativ förmåga med struktur och uppföljning. Som person är du kvalitetsmedveten, noggrann och sätter en ära i att leverera i tid. Du kommunicerar på ett tydligt och rakt sätt samtidigt som du behandlar andra med respekt. Det är av vikt att du tar initiativ, ser möjligheter och är självgående. Då vårt koncernspråk är engelska är det viktigt du kan förstå engelska i tal och skrift.
Vi hanterar löpande nya ansökningar och vill snarast ha din ansökan innehållande personligt brev, CV och tillgänglighet.
Vi bygger mekaniska rörelsekomponenter som bidrar till bättre maskiner - och bättre liv.
Tollo är en del av det internationella bolaget Thomson som tillverkar allt från de kraftfulla ställdon som hjälper bonden att öppna luckorna på skördetröskan till miniatyrdonet som pumpar insulin åt diabetikern. Våra innovativa produkter förenklar vardagen för människor över hela världen. Vi ingår i koncernen RegalRexnord med ca 30 000 anställda globalt.
Vi sätter människorna först. På Tollo jobbar vi kontinuerligt för att ge våra medarbetare en bättre arbetsmiljö och ergonomi och tack vare vår breda interna kompetens kan vi tillverka många smarta lösningar själva.
Bli en del av vårt team. Vi flyttade 2023 in i helt nya lokaler strax utanför Kristianstad. Tollo har idag ca 150 medarbetare som samarbetar med varandra inom bl.a. marknad, konstruktion, inköp, kvalitet och produktion. Här finns allt från utveckling till tillverkning under ett och samma tak. Tollo växer, men lagandan från småföretagstiden finns kvar. Vi kallar den för "Tollo-andan". Behöver du hjälp finns det alltid en kollega du kan vända dig till. För den som är driven finns det även goda möjligheter att växa och utvecklas inom företaget genom intern karriärsutveckling.
Läs gärna mer om våra produkter på www.thomsonlinear.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Via mail
E-post: job.tollo@thomsonlinear.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tollo Linear AB
(org.nr 556583-9098), http://www.thomsonlinear.com
Bredbandsvägen 12 (visa karta
)
291 62 KRISTIANSTAD Kontakt
Produktionsteknisk Chef
Ola Brogate 044-5902429 Jobbnummer
9569987