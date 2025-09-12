Produktionstekniker
Wikan Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Åstorp Visa alla maskinreparatörsjobb i Åstorp
2025-09-12
Vi söker en erfaren Produktionstekniker till en av våra kunders fabrik i Åstorp!Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av produktionsmaskiner och automationssystem
• Optimering och ombyggnation av befintliga maskiner
• Programmering och felsökning av PLC-system
• Dagligt samarbete med kollegorna på andra avdelningar såsom försäljning, produktion och kvalitet.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har:
• Teknisk utbildning inom maskinteknik, elteknik eller motsvarande yrkeserfarenhet inom industriell/teknisk miljö
• Minst 5 års praktisk erfarenhet av underhåll av industrimaskiner
• Goda kunskaper inom mekanik, automation, elektronik, hydraulik, pneumatik och förståelse för dess ritningar.
• Kunskaper i PLC-programmering
• Goda datorkunskaper och har erfarenhet av underhållssystem.
Meriterande om du har erfarenhet av industrirobotar (KUKA och Yaskawa)
Även erfarenhet av 3D-printing och CAD är meriterande
God förståelse av svenska och engelska både i tal och skrift
Som person ser vi gärna att du säkerhetsmedveten, noggrann, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer. Du har heller inga problem med fysiskt arbete vid behov samt trivs med att samarbeta i grupp.
Information och kontakt
Arbetet är en heltidstjänst måndag-fredag 07-16.
Tjänsten börjar med en visstidsanställning hos Wikan Personal som förväntas övergå i tillsvidareanställning.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta då Lisbeth 046-540 85 92 eller Johan 046-540 85 93
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13617". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Väst AB Kontakt
Johan Persson 046-5408593 Jobbnummer
9506950